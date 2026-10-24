Học sinh Mường Pồn tìm hiểu di sản địa phương

Học sinh Trường PTDTBT THCS Mường Pồn lao động, dọn vệ sinh quanh khu vực bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Tại xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên, hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, tìm hiểu di sản văn hóa được các cơ sở giáo dục quan tâm lồng ghép trong chương trình học tập và hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh thêm hiểu, trân trọng những giá trị của quê hương.

Một trong những hoạt động ý nghĩa được Trường PTDTBT Tiểu học Mường Pồn tổ chức là đưa học sinh đến tìm hiểu Di tích lịch sử Bế Văn Đàn. Thông qua hoạt động dâng hương, chăm sóc khu tưởng niệm và nghe kể chuyện về Anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn, các em có dịp tìm hiểu những dấu mốc lịch sử gắn với mảnh đất nơi mình sinh sống.

Thay vì chỉ tiếp cận kiến thức qua sách vở, học sinh được trực tiếp đến di tích, quan sát, tìm hiểu và tham gia những việc làm thiết thực. Qua đó, những câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi, góp phần bồi dưỡng lòng biết ơn, niềm tự hào và ý thức giữ gìn các giá trị truyền thống.

Tại Trường PTDTBT THCS Mường Pồn, hoạt động giáo dục truyền thống cũng được chú trọng thông qua những chương trình ngoại khóa, sinh hoạt tập thể và tìm hiểu văn hóa dân tộc.

Hàng năm, cứ đến các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, nhà trường lại tổ chức cho học sinh vệ sinh, dâng hương tại Đài tưởng niệm xã Mường Pồn; phối hợp với Đoàn Thanh niên thăm hỏi, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn.

Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Mường Pồn tự tin thuyết trình sản phẩm trong Ngày hội STEM.

Những hoạt động ấy giúp học sinh hiểu thêm về truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, công lao của các thế hệ đi trước, đồng thời hình thành ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Bên cạnh giáo dục lịch sử, việc tìm hiểu văn hóa các dân tộc cũng được các nhà trường quan tâm. Tại Trường PTDTBT THCS Mường Pồn, các nội dung giới thiệu trang phục truyền thống của đồng bào Mông, Thái, Khơ Mú được đưa vào hoạt động giáo dục văn hóa, giúp học sinh có cơ hội tìm hiểu ý nghĩa những bộ trang phục và nét đẹp phong tục của từng dân tộc.

Không chỉ ở trường học, địa phương còn chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ, phát huy giá trị di sản. Tháng 10/2026, UBND xã Mường Pồn phát động hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật và lịch sử, văn hóa, di sản tỉnh Điện Biên, góp phần mở rộng hình thức tiếp cận kiến thức về văn hóa, di sản trong cộng đồng.

Thông qua những hoạt động giáo dục và tuyên truyền phù hợp, việc tìm hiểu di sản không chỉ giúp học sinh có thêm kiến thức lịch sử, văn hóa mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức bảo tồn những giá trị tốt đẹp được trao truyền qua nhiều thế hệ.