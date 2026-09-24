Học sinh lớp 9 dùng chổi đánh học sinh lớp 7 ở Mù Cang Chải

Theo thông tin từ UBND xã Mù Cang Chải, vụ việc xảy ra khoảng 13h ngày 22/9 tại lớp 7 của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải.

Học sinh P.T.D., lớp 9, được xác định đã dùng chổi cước tác động vật lý vào người em H.A.T., học sinh lớp 7.

Thông cáo báo chí cùa UBND xã Mù Cang Chải .

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Mù Cang Chải đã chỉ đạo nhà trường, Công an xã và các bộ phận liên quan phối hợp với gia đình hai học sinh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

UBND xã cũng yêu cầu nhà trường phối hợp với gia đình đưa em H.A.T. đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe; đồng thời theo dõi tình trạng sức khỏe, tâm lý của học sinh.

Bên cạnh đó, nhà trường được yêu cầu quán triệt học sinh toàn trường về cách ứng xử văn minh với thầy cô, bạn bè; tiếp tục triển khai các biện pháp giáo dục đạo đức, phòng chống bạo lực học đường và tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh.

Học sinh lớp 7 bị tác động bằng chổi trong giờ nghỉ trưa ở Mù Cang Chải. Ảnh cắt từ clip

UBND xã Mù Cang Chải cho biết địa phương quan điểm xử lý vụ việc khách quan, đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và an toàn về sức khỏe, tâm lý của học sinh.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng và nhà trường tiếp tục phối hợp xác minh, giải quyết theo đúng trình tự.

UBND xã Mù Cang Chải đề nghị các cơ quan báo chí thông tin chính xác, đầy đủ, khách quan về vụ việc trong quá trình các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.