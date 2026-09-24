Học sinh lớp 9 dùng cán chổi đánh bạn trong lớp ở Lào Cai

Ngày 24/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh có dáng người cao lớn dùng cán chổi bằng kim loại đánh liên tiếp vào học sinh khác. Sau khi được can ngăn, học sinh này tiếp tục dùng tay đấm vào bạn. Vụ việc được cho là xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải.

Hình ảnh video lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt clip.

Chiều 24/9, trả lời qua điện thoại, ông Trần Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải xác nhận có vụ việc trên tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải.

Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 13h ngày 22/9, trong thời gian học sinh nghỉ trưa trước khi vào học buổi chiều. Tại một phòng học lớp 7, em P.T.D., học sinh lớp 9, dùng chổi cước đánh vào người em H.A.T., học sinh lớp 7.

Ngay sau khi nắm được thông tin, UBND xã Mù Cang Chải đã chỉ đạo nhà trường, Công an xã và các bộ phận liên quan phối hợp với gia đình hai học sinh khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.

Đồng thời, địa phương yêu cầu nhà trường phối hợp với gia đình đưa em T. đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nhằm đánh giá tình trạng sau vụ việc.

UBND xã cũng chỉ đạo nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh về cách ứng xử văn minh, tôn trọng thầy cô và bạn bè; đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp giáo dục đạo đức, phòng chống bạo lực học đường.

Địa phương yêu cầu việc xử lý vụ việc phải bảo đảm khách quan, đúng quy định pháp luật; đồng thời chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, sức khỏe và tâm lý của các học sinh liên quan.

Nhà trường và các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định.