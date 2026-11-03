Học sinh lớp 7 Tạ Ngọc Cát Tường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

Tạ Ngọc Cát Tường - học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh) bên bạn bè.

"Nhiều lần kiệt sức, vừa tập vừa khóc"

Gặp Tạ Ngọc Cát Tường sáng 3/11 tại Trường Trung học cơ sở Minh Đức, bất ngờ vì cô học sinh lớp 7 nhỏ nhắn, chỉ cao 1,45m, nặng 37kg chính là vận động viên thể thao đỉnh cao vừa chinh phục hàng loạt giải đấu đỉnh cao Aerobic quốc tế.

Tại Suzuki World Cup 2026 diễn ra tháng 4/2026 ở Tokyo (Nhật Bản), Cát Tường giành 2 huy chương vàng. Đến Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á tổ chức tại Philippines tháng 8/2026, em tiếp tục giành 2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc.

Tạ Ngọc Cát Tường xúc động khi kể về hành trình vượt lên chính mình.

Chia sẻ về hành trình chinh phục đấu trường quốc tế, Tạ Ngọc Cát Tường không giấu được xúc động.

Từ cuối năm lớp 6, em bắt đầu thi đấu với tư cách vận động viên chính thức của đội tuyển Aerobic quốc gia. Để chuẩn bị cho giải đấu quốc tế đầu tiên tại Nhật Bản, Cát Tường đã trải qua quá trình tập luyện cường độ cao từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026. Mỗi ngày, sau giờ học ở trường, em tập luyện từ 17 giờ đến 22 giờ, chỉ nghỉ ngày Chủ nhật. Trở về nhà, em tiếp tục ngồi vào bàn học đến 0 giờ để chuẩn bị cho buổi học hôm sau.

"Trong giải đấu ở Nhật Bản, em thi đấu ở 2 nội dung đơn nữ và nhóm 3 người. Bài đơn khó nhất vì bản thân phải tự cảm nhạc, thực hiện đúng kỹ thuật, vũ đạo và làm chủ sân đấu. Nội dung nhóm đòi hỏi sự phối hợp với đồng đội. Cả hai đều yêu cầu kỹ thuật, vũ đạo và những bước chuyển chính xác. Vì vậy, mỗi bài thi phải tập đi tập lại nhiều lần. Trên sân tập, có lúc em vừa tập vừa khóc vì quá mệt, chân tay mỏi nhừ…", Tạ Ngọc Cát Tường rưng rưng kể.

Tại Nhật Bản, đội tuyển chỉ có 2 ngày làm quen sân thi đấu, trong khi thời tiết rất lạnh. Là vận động viên thi đấu đầu tiên của đội tuyển, Tạ Ngọc Cát Tường càng hồi hộp, nhất là khi các đối thủ trước đó đều thể hiện tốt. "Trong suốt bài thi kéo dài hơn 1 phút, em chỉ nhìn trọng tài và tập trung biểu diễn hết sức. Thi đấu xong rồi mà em vẫn còn hồi hộp", Tạ Ngọc Cát Tường nhớ lại.

Tạ Ngọc Cát Tường, học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Minh Đức, vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Khi được xướng tên giành 2 huy chương vàng ở cả hai nội dung, Tạ Ngọc Cát Tường vỡ òa hạnh phúc. Người đầu tiên em báo tin là mẹ. "Em gọi điện cho mẹ, khóc và nói: 'Mẹ ơi, con làm được rồi'. Trong điện thoại, mẹ cũng khóc và khen: 'Con gái giỏi quá'. Em rất hạnh phúc vì sau hành trình tập luyện, mình đã vượt qua và chiến thắng bản thân", Tạ Ngọc Cát Tường xúc động chia sẻ.

Kinh nghiệm từ giải đấu tại Nhật Bản giúp Tạ Ngọc Cát Tường vững vàng hơn khi tham dự Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á tại Philippines vào tháng 8/2026.

Dù không còn quá sợ hãi như lần đầu thi đấu quốc tế, em vẫn lo lắng trước những đối thủ mạnh, đặc biệt là đội tuyển Thái Lan. Để chuẩn bị cho giải đấu, Tạ Ngọc Cát Tường tập luyện liên tục từ tháng 6 đến tháng 8. Cường độ tập luyện còn cao hơn trước do em tham gia 3 nội dung: đơn, nhóm 3 người và nhóm 5 người.

"Mỗi ngày, em tập từ 7 giờ đến 11 giờ, nghỉ trưa đến 15 giờ rồi tiếp tục tập đến 19 giờ. Có những lần ngủ dậy, em cảm thấy kiệt sức, tay chân mỏi rã rời, không muốn đi tập. Lúc đó, ba mẹ động viên, nói rằng con gái sẽ làm được. Nghe ba mẹ nói, em lại cố gắng để không bỏ cuộc", Tạ Ngọc Cát Tường kể.

Dù liên tiếp giành huy chương vàng tại các giải đấu quốc tế, khi biết mình được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Tạ Ngọc Cát Tường vẫn bất ngờ.

Em còn tìm hiểu trên internet để biết thêm về phần thưởng cao quý này. "Em chưa bao giờ nghĩ thành tích của mình lại có thể mang đến niềm vinh dự lớn lao như vậy. Trong quá trình thi đấu, em chỉ luôn nhắc bản thân phải cố gắng chinh phục giải đấu, để tên Việt Nam được xướng lên trên đấu trường quốc tế", Tạ Ngọc Cát Tường bày tỏ.

Trở về từ các giải đấu quốc tế, Tạ Ngọc Cát Tường là nữ sinh lớp 7 đầy hồn nhiên bên bạn bè, thầy cô.

"Cô gái vàng" của Trường Trung học cơ sở Minh Đức

Tạ Ngọc Cát Tường bén duyên với Aerobic từ năm 5 tuổi, khi theo chị đến tập luyện tại trung tâm thể dục thể thao quận. Từ năm lớp 2, em bắt đầu tham gia các giải quốc gia ở hệ phong trào và giành 1 huy chương vàng.

Thành tích này giúp em được tuyển chọn vào đội tuyển thành phố từ năm lớp 3. Ngay tại giải đấu ở Khánh Hòa năm đó, em giành thêm 2 huy chương vàng quốc gia. Những năm tiếp theo, Cát Tường tiếp tục giành 2 huy chương vàng tại giải quốc gia ở Hải Dương và 2 huy chương vàng tại giải ở Vũng Tàu.

"Suốt nhiều năm nay, em đều đặn tập luyện từ 17 giờ sau khi tan học đến 21 giờ, sau đó về nhà học bài. Có lần bị chấn thương tràn dịch khớp háng, em uống thuốc và vẫn đi tập đều đặn. Với em, mỗi lần tên Việt Nam được xướng lên tại giải đấu, em rất tự hào về đồng đội và đất nước mình. Em mơ ước trở thành vận động viên chuyên nghiệp, tham gia nhiều giải quốc tế hơn, hướng đến mục tiêu Olympic và tiếp tục vượt lên chính mình để mang vinh quang về cho Việt Nam", Tạ Ngọc Cát Tường chia sẻ.

Tự hào về thành tích của cô học trò nhỏ, thầy Trần Minh Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Minh Đức cho biết, em Tạ Ngọc Cát Tường là học sinh đầu tiên của trường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất nhờ những đóng góp, nỗ lực cho thể thao Việt Nam.

"Tạ Ngọc Cát Tường là học sinh rất nghị lực. Nhà trường tự hào về em. Dù nhỏ nhắn, em vẫn kiên cường tập luyện, thi đấu và duy trì kết quả học tập tốt. Nhà trường, thầy cô và bạn bè luôn tạo điều kiện để em tập luyện, thi đấu. Khi lịch thi đấu trùng với thời gian kiểm tra học kỳ, thầy cô hỗ trợ ôn tập để em theo kịp chương trình sau khi trở về. Mỗi năm, nhà trường đều trao học bổng khuyến học cho em", thầy Trần Minh Thành cho biết.

Theo thầy Trần Minh Thành, trong buổi giao lưu với đoàn học sinh, giáo viên Singapore mới đây, tiết mục biểu diễn Aerobic của Tạ Ngọc Cát Tường khiến các thành viên trong đoàn bất ngờ, bởi không nghĩ học sinh của trường lại xuất sắc đến vậy. Thậm chí, trưởng đoàn còn gặp riêng nhà trường để hỏi Tạ Ngọc Cát Tường là vận động viên chuyên nghiệp được mời về biểu diễn hay học sinh của trường.

Hiện nay, Tạ Ngọc Cát Tường còn là thành viên tích cực của đội Aerobic Trường Trung học cơ sở Minh Đức, đại diện trường tham gia các giải đấu cấp thành phố, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong nhà trường.