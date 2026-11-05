Học sinh lớp 7 ở TPHCM vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tạ Ngọc Cát Tường, học sinh lớp 7/11, Trường THCS Minh Đức. Ảnh: NTCC.

Theo đuổi đam mê từ năm 6 tuổi

Tạ Ngọc Cát Tường, học sinh lớp 7/11, Trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM), đã đạt nhiều thành tích tại các giải Aerobic trong nước và quốc tế. Mới đây, em vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp trong thi đấu thể thao.

Cát Tường cho biết, Huân chương Lao động hạng Nhất là phần thưởng cao quý mà trước đây em chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhận được. Thực sự em cảm thấy rất hãnh diện và tự hào.

Được biết, mỗi ngày, sau khi kết thúc giờ học ở trường, Cát Tường lại chuẩn bị đến phòng tập. Lịch tập của em kéo dài từ 17 giờ đến 21 giờ, từ thứ Hai đến thứ Bảy. Khi về đến nhà, em vệ sinh cá nhân rồi mới bắt đầu làm bài tập, thường vào khoảng 22 giờ. Dù thời gian nghỉ ngơi không nhiều, nữ sinh vẫn cố gắng sắp xếp để theo kịp việc học và duy trì tập luyện.

Cát Tường bắt đầu làm quen với Aerobic từ năm 6 tuổi. Khi đó, em theo chị gái đến một trung tâm để học môn thể thao này. Ban đầu, điều khiến em thích thú đơn giản là được gặp gỡ, vui chơi cùng nhiều bạn mới. Đến năm lớp 2, em tham gia giải Aerobic cấp thành phố và giành huy chương vàng ở nội dung nhóm 5 người. Thành tích này giúp em thêm quan tâm, yêu thích bộ môn và quyết tâm tiếp tục theo đuổi.

Năm 2026, Cát Tường có cơ hội tham gia hai giải đấu quốc tế và đạt kết quả nổi bật. Tháng 4, tại Suzuki World Cup 2026 tổ chức ở Tokyo (Nhật Bản), em giành huy chương vàng ở nội dung đơn nữ và nhóm 3 người.

Đến tháng 8, tại Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á ở Philippines, em tiếp tục giành hai huy chương vàng ở nội dung nhóm 3 người, nhóm 5 người và huy chương bạc nội dung đơn nữ.

Bền bỉ cân bằng việc học và tập luyện

Để chuẩn bị cho các giải đấu, Cát Tường phải tăng cường thời gian tập luyện, nhất là trong kỳ nghỉ hè. Có giai đoạn, em bắt đầu tập từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa, nghỉ ngơi rồi tiếp tục tập đến 19 giờ. Trong khi đó, lịch học ở trường từ thứ Hai đến thứ Sáu cũng chiếm phần lớn thời gian trong ngày. Vì vậy, em thường phải tranh thủ buổi tối để hoàn thành bài vở.

Tạ Ngọc Cát Tường (trái) và đồng đội tại một giải đấu Aerobic. Ảnh: NTCC.

Cát Tường chia sẻ, có những lúc cảm thấy mệt mỏi, em từng nghĩ đến việc nghỉ tập. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của ba mẹ và thầy cô, em tiếp tục cố gắng. Với nữ sinh, duy trì tập luyện trong thời gian dài đòi hỏi sự kiên trì, nhất là khi phải cân bằng giữa học tập và thi đấu.

Một trong những trải nghiệm khiến Cát Tường nhớ nhất là lần tham dự Suzuki World Cup 2026 tại Nhật Bản. Đội tuyển Việt Nam chỉ có hai ngày để làm quen với thảm thi đấu. Thời tiết lạnh khiến em chưa kịp thích nghi, trong khi em lại là vận động viên đầu tiên của đội tuyển bước vào phần thi. Chứng kiến các đối thủ hoàn thành bài thi tốt, Cát Tường càng cảm nhận rõ áp lực và sự hồi hộp.

“Em tự nhủ phải cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo”, Cát Tường kể lại. Khi giành được huy chương vàng, em cảm thấy vui và tự hào. Tuy nhiên, với nữ sinh, điều đáng nhớ hơn cả là bản thân đã vượt qua được sự lo lắng và áp lực trong lúc thi đấu.

Bên cạnh Aerobic, Cát Tường còn có sở thích vẽ tranh và từng nghĩ đến việc trở thành họa sĩ. Trong thời gian tới, em mong muốn tiếp tục học tốt tại Trường THCS Minh Đức, đồng thời có thêm cơ hội tham gia những giải Aerobic ở cấp độ cao hơn.

Về nghề nghiệp sau này, nữ sinh vẫn muốn dành thời gian tìm hiểu và khám phá khả năng của bản thân. Em cho rằng, dù lựa chọn công việc nào, sự cố gắng và kiên trì cũng là điều cần có để đạt được mục tiêu.

Thầy Trần Minh Thành, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức nhận xét: “Tạ Ngọc Cát Tường là một nữ sinh chăm chỉ, siêng năng. Dáng người nhỏ nhắn nhưng em có ý chí và nghị lực đáng nể. Dù lịch tập luyện Aerobic dày đặc, Cát Tường vẫn luôn nỗ lực hoàn thành đầy đủ bài vở thầy cô giao. Kết thúc năm học lớp 6, em đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Không chỉ sở hữu nhiều thành tích trong học tập và thể thao, Cát Tường còn được thầy cô, bạn bè yêu mến bởi tính cách vui vẻ, thân thiện, hòa đồng. Em luôn giữ được sự gần gũi, chan hòa với các bạn đồng trang lứa”.