Học sinh lớp 7 ở TP.HCM được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Tạ Ngọc Cát Tường tại giải Suzuki World Cup 2026. Ảnh: FBNT.

Ngày 4/11, trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) cho biết em Tạ Ngọc Cát Tường, học sinh lớp 7 của trường, vừa được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất nhờ những thành tích xuất sắc trong thi đấu thể dục Aerobic.

Trong năm 2026, nữ sinh liên tiếp đạt thành tích cao tại các giải đấu quốc tế. Cụ thể, tại Suzuki World Cup 2026 tổ chức ở Tokyo (Nhật Bản) vào tháng 4, Cát Tường giành 2 huy chương vàng. Đến giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á diễn ra tại Philippines vào tháng 8, em tiếp tục giành thêm 2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc.

Với phần thưởng này, Cát Tường trở thành học sinh đầu tiên của trường THCS Minh Đức được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Cát Tường giành huy chương vàng tại giải Suzuki World Cup 2026. Ảnh: FBNT.

Thông tin thêm về nữ sinh, trường THCS Minh Đức cho biết Cát Tường bắt đầu làm quen với bộ môn Aerobic từ năm 5 tuổi. Gần như cả tuổi thơ của em gắn với sàn tập và những chuyến thi đấu.

Để đạt được thành tích ở đấu trường quốc tế, nữ sinh phải trải qua lịch tập luyện dày đặc, có những buổi kéo dài đến 22h. Quá trình này cũng đi kèm những thời điểm kiệt sức, mệt mỏi và áp lực khi phải vượt qua giới hạn của bản thân.

Ở tuổi 12, Cát Tường vừa là vận động viên, vừa là học sinh. Lịch tập luyện, thi đấu đòi hỏi em phải sắp xếp thời gian để duy trì việc học tại trường. Gia đình, thầy cô và bạn bè là những người đồng hành, hỗ trợ nữ sinh trong quá trình theo đuổi đam mê thể thao.

Khoảnh khắc thi đấu của Cát Tường tại giải đấu ở Nhật Bản. Ảnh: FBNT.

Dù đạt nhiều thành tích quốc tế, khi trở về trường THCS Minh Đức, Cát Tường vẫn tham gia các hoạt động học tập, phong trào và thể thao cùng bạn bè. Thành tích của nữ sinh cũng trở thành niềm tự hào của thầy cô, học sinh nhà trường, đồng thời là nguồn động viên đối với những bạn trẻ đang theo đuổi đam mê và phát triển năng khiếu.

“Nhà trường tự hào về Cát Tường, một học sinh nhỏ tuổi nhưng có ý chí mạnh mẽ, tinh thần kỷ luật và khát vọng vươn lên. Thành tích của em không chỉ mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam mà còn truyền cảm hứng đến các bạn học sinh. Thành công của Cát Tường cũng là minh chứng cho những nỗ lực mỗi ngày, cùng sự đồng hành của gia đình, huấn luyện viên và thầy cô”, nhà trường chia sẻ.