Quang cảnh Vòng chung kết và trao giải Cuộc thi “Em kể chuyện Dinh Độc Lập”

Từ hơn 1.500 tác phẩm dự thi, 10 thí sinh xuất sắc được lựa chọn vào vòng chung kết, mang đến những câu chuyện lịch sử qua góc nhìn, hiểu biết và cảm nhận của học sinh.

Cuộc thi do Hội trường Thống Nhất tổ chức, có sự đồng hành của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch, hướng đến chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Ông Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Hội trường Thống Nhất, Trưởng Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn thành phần Ban giám khảo cuộc thi

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Hội trường Thống Nhất, Trưởng Ban tổ chức cho biết, Dinh Độc Lập là nơi ghi dấu những thời khắc quan trọng của dân tộc, biểu tượng của khát vọng độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước.

Vì vậy, bảo tồn và phát huy giá trị di tích không chỉ là gìn giữ những giá trị của quá khứ mà còn là làm cho các giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống và nhận thức của các thế hệ hôm nay.

Từ ý nghĩa đó, cuộc thi được tổ chức nhằm tạo cơ hội để học sinh khám phá lịch sử, tìm hiểu di sản và kể lại những câu chuyện bằng tiếng nói, tình cảm của mình. Sau gần một tháng phát động, Ban tổ chức nhận được hơn 1.500 tác phẩm của học sinh các trường THCS trên địa bàn TP.HCM.

Phần dự thi của thí sinh

Các tác phẩm khai thác nhiều phương diện của Dinh Độc Lập, từ sự kiện, nhân vật, hiện vật lịch sử đến đặc điểm kiến trúc, không gian nội thất và vai trò của di tích trong đời sống văn hóa thành phố.

Qua mỗi câu chuyện, học sinh thể hiện cách tiếp cận riêng, kết hợp kiến thức từ sách vở với những điều quan sát, tìm hiểu và cảm nhận trong thực tế.

Trên cơ sở kết quả chấm vòng sơ khảo, 10 thí sinh được lựa chọn tham gia vòng chung kết. Mỗi em có từ 3-5 phút trình bày câu chuyện và 3 phút trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Đây cũng là dịp để các thí sinh thể hiện khả năng tìm hiểu, chọn lọc thông tin, diễn đạt và truyền tải những nội dung lịch sử đến người nghe.

Thí sinh trình bày phần dự thi

Tại vòng thi trực tiếp, các câu chuyện được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, từ lời kể kết hợp hình ảnh đến những phần trình bày có sự đầu tư về nội dung và cách thể hiện. Dù ở độ tuổi THCS, nhiều thí sinh cho thấy sự tự tin, khả năng làm chủ sân khấu và biết cách dẫn dắt người nghe qua những câu chuyện về di tích.

Nhận xét về các phần thi, TS Nguyễn Thụy Vũ, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nâng cao TP.HCM, đại diện Ban giám khảo đánh giá cao sự sáng tạo, khả năng diễn đạt và cảm xúc của các thí sinh.

Theo bà, nhiều câu chuyện có cách thể hiện tự nhiên, biết tạo điểm nhấn, lúc sôi nổi, lúc trầm lắng, giúp người nghe hiểu thêm về những giá trị lịch sử, văn hóa của Dinh Độc Lập.

“Điều đáng ghi nhận là các em đã chủ động tìm hiểu di tích, lựa chọn nội dung và truyền tải thông điệp bằng cách diễn đạt phù hợp với lứa tuổi. Một số phần thi cho thấy sự đầu tư công phu, khả năng tương tác và trả lời câu hỏi khá tốt”, TS Nguyễn Thụy Vũ nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo Ban giám khảo, giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở kết quả xếp hạng mà còn ở quá trình học sinh tiếp cận lịch sử, tích lũy kiến thức và hình thành tình cảm đối với di sản.

Ông Trần Hữu Phước, Phó Giám đốc Hội trường Thống Nhất trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Hồng Hoài Diệp

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về Nguyễn Hồng Hoài Diệp, học sinh lớp 6.7, Trường THCS Lý Thánh Tông, với phần dự thi “Khoảng lặng phía sau cánh cổng”.

Hai giải Nhì được trao cho Sơn Thị Ngọc Thảo, lớp 9A7, Trường THCS Thuận Giao và Mai Thiên Quí, lớp 6.1, Trường THCS Hà Huy Tập.

TS Nguyễn Thụy Vũ, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nâng cao TP.HCM trao giải Nhì cho hai thí sinh Sơn Thị Ngọc Thảo và Mai Thiên Quí

Ban tổ chức cũng trao 2 giải Ba, 5 giải Khuyến khích, 1 giải được yêu thích nhất và 11 giải Đồng hành dành cho các trường THCS.

Đại diện Ban tổ chức và Ban giám khảo trao giải Ba cho hai thí sinh

Thông qua hình thức kể chuyện, cuộc thi góp phần đưa di tích đến gần hơn với học sinh, tạo điều kiện để các em tiếp cận lịch sử bằng trải nghiệm và cách nhìn của mình. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua sách giáo khoa, các em được tìm hiểu trực tiếp không gian di tích, đặt câu hỏi, lựa chọn câu chuyện và diễn đạt những điều đã khám phá.

Đây cũng là một hướng phát huy giá trị Dinh Độc Lập như một không gian giáo dục lịch sử, văn hóa dành cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Khi được khuyến khích tìm hiểu và kể lại những câu chuyện từ di sản, học sinh có thêm cơ hội hiểu về các sự kiện, nhân vật lịch sử, đồng thời nhận thức rõ hơn trách nhiệm gìn giữ những giá trị được trao truyền qua các thế hệ.