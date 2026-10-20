Học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12 kiểm tra định kỳ bằng đề chung của Sở Giáo dục và Đào tạo

(Ảnh: THẾ ĐẠI)

Quy định mới về đánh giá học sinhtiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra trong Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung, ban hành ngày 20/10, có hiệu lực kể từ ngày 1/12.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, thẩm định, cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số do Sở lựa chọn. Việc kiểm tra phải có thông báo và được thực hiện cuối học kỳ I và cuối năm học đối với học sinh lớp 5; cuối học kỳ I và cuối học kỳ II đối với học sinh lớp 9, lớp 12.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đề kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông và thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học. Nhà trường tổ chức coi thi, chấm thi, tổng hợp kết quả bảo đảm khách quan, công bằng, thực chất và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh của trường; tự ra đề đối với các môn học, thời điểm kiểm tra và khối lớp còn lại.

Ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, nhà trường được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hình thức kiểm tra phải được thông báo trước đến học sinh và cha mẹ học sinh về yêu cầu kỹ thuật. Bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy khi đáp ứng yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ, truy xuất theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Học sinh khuyết tật được điều chỉnh hợp lý khi kiểm tra trên máy tính; trường hợp không thể tham gia kể cả khi đã điều chỉnh, học sinh được kiểm tra trên giấy hoặc theo hình thức phù hợp khác, kết quả có giá trị tương đương.