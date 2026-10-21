Học sinh lớp 5, 9 và 12 sẽ kiểm tra định kỳ bằng đề chung của Sở GD-ĐT

Đây là nội dung trong Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 1/12/2026 do Bộ GD-ĐT ban hành.

Theo quy định mới, Sở GD-ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đề chung áp dụng với một số môn đánh giá bằng điểm số do sở lựa chọn.

Học sinh lớp 5 làm đề chung ở kỳ kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm học; học sinh lớp 9 và lớp 12 làm đề chung vào cuối học kỳ I và cuối học kỳ II. Việc kiểm tra phải được thông báo.

Học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu

Đề kiểm tra phải bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông và thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học. Nhà trường vẫn là đơn vị tổ chức coi, chấm, tổng hợp kết quả, bảo đảm khách quan, công bằng, thực chất và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá học sinh của trường. Với các môn học, các đợt kiểm tra và các khối lớp không thuộc diện dùng đề chung, nhà trường tiếp tục tự ra đề.

Ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, nhà trường được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Học sinh và cha mẹ học sinh phải được thông báo trước về hình thức kiểm tra cùng các yêu cầu kỹ thuật.

Bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy, với điều kiện đáp ứng các yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ và truy xuất theo pháp luật về giao dịch điện tử.

Học sinh khuyết tật được điều chỉnh hợp lý khi làm bài trên máy tính. Trường hợp vẫn không thể tham gia dù đã được điều chỉnh, học sinh được kiểm tra trên giấy hoặc theo hình thức phù hợp khác, kết quả có giá trị tương đương.