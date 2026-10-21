Học sinh lớp 5, 9, 12 thi cuối kỳ bằng đề chung của Sở Giáo dục và Đào tạo

Nội dung trên là một trong những điểm mới của Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh phổ thông (lớp 1-12) vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Học sinh lớp 5, 9, 12 sẽ kiểm tra cuối kỳ theo đề chung của Sở Giáo dục và Đào tạo từ tháng 12/2026. Ảnh minh họa.

Theo điểm e khoản 1 Điều 14 Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 7 Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, thẩm định, cung cấp đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I và cuối năm học chung cho các cơ sở giáo dục có cấp tiểu học trên địa bàn đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số của học sinh lớp 5.

Các môn học áp dụng đề kiểm tra chung do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn và thông báo cho các cơ sở giáo dục trước khi tổ chức thực hiện.

Đề kiểm tra phải bảo đảm nội dung, hình thức, mức độ phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông và thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học.

Ben cạnh đó, đối với học sinh lớp 9 và lớp 12, khoản 5 Điều 16 Quy định đánh giá học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, được bổ sung tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT, quy định Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, thẩm định, cung cấp đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I và cuối học kỳ II chung cho các cơ sở giáo dục có cấp trung học trên địa bàn đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số của học sinh lớp 9, lớp 12.

Tương tự, các môn học sử dụng đề chung cũng do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn, thông báo trước khi tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 15 được sửa đổi tại khoản 2 Điều 8 và khoản 7 Điều 18 được bổ sung tại Điều 21 Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT, nhà trường có trách nhiệm tổ chức kiểm tra theo đề chung; tổ chức ra đề kiểm tra đối với các môn học, thời điểm kiểm tra và khối lớp còn lại; tổ chức coi, chấm, tổng hợp kết quả kiểm tra bảo đảm khách quan, công bằng, thực chất.

Thủ tướng chỉ đạo siết chặt chống gian lận thi cử Ngày 20/10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kí ban hành Chỉ thị số 37/CT-TTg về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường phòng, chống gian lận trong thi cử, kiểm tra, đánh giá; chuyển trọng tâm từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, quản trị rủi ro. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát, hoàn thiện quy chế, tăng cường ứng dụng công nghệ, xây dựng ngân hàng câu hỏi và kiểm soát chất lượng đề thi. Các hành vi như: thi hộ, đạo văn, sửa điểm, làm lộ đề thi, sử dụng AI và thiết bị công nghệ cao để gian lận sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm. Chỉ thị nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu, yêu cầu khắc phục bệnh thành tích, bảo đảm nguyên tắc "học thật, thi thật, đánh giá thật".