Học sinh lớp 5, 9, 12 Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cuối học kỳ 1 theo đề chung của Sở

Học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Quang Trung (phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh) trong giờ học tiếng Anh vào tháng 11/2026.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027, học kỳ 1 sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2027. Thời gian kiểm tra cuối học kỳ 1 tại các cấp học trên địa bàn Thành phố dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026. Điểm mới trong công tác kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 1 năm nay là việc triển khai theo Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức ra đề kiểm tra chung đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số cho học sinh các lớp cuối cấp gồm lớp 5, lớp 9 và lớp 12 trên toàn thành phố. Trong những năm học trước, các trường được chủ động ra đề và tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh cuối kỳ.

Theo dữ liệu, năm học 2026-2027, ước tính toàn Thành phố Hồ Chí Minh có gần 186.000 học sinh lớp 5, xấp xỉ 212.000 học sinh lớp 9 và trên 121.000 học sinh lớp 12.

Trước thay đổi này, ông Nguyễn Phú Cường, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sổ Phú Định (phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, trường đã thông tin đến toàn thể phụ huynh học sinh khối 9, đồng thời điều chỉnh kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2026-2027.

Theo ông Nguyễn Phú Cường, kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ 1 đối với các khối 6, 7 và 8 đã được thống nhất. Trường sẽ tổ chức kiểm tra tập trung tất cả các môn học, có chia phòng, theo đề chung của trường. Riêng với 386 học sinh khối 9, hình thức kiểm tra vẫn là tập trung, chia phòng. Tuy nhiên, việc môn học nào do trường ra đề, môn học nào do Sở ra đề vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể.

"Sở tổ chức ra đề chung đối với các môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh và Khoa học tự nhiên cho học sinh lớp 9. Việc này không chỉ phục vụ định hướng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-2028 mà còn giúp trường đánh giá khách quan chất lượng giảng dạy các môn học này so với mặt bằng chung toàn Thành phố", ông Nguyễn Phú Cường kỳ vọng.

Theo ông Nguyễn Phú Cường, việc thống nhất đề kiểm tra ở một số môn trên toàn thành phố sẽ có ý nghĩa định hướng, giúp các trường từng bước điều chỉnh, rút kinh nghiệm trong đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Về lâu dài, kết quả kiểm tra tập trung có thể trở thành thước đo đáng tin cậy, tiến tới sử dụng như một công cụ phục vụ công tác xét tuyển vào lớp 10.

"Thông thường, giữa tháng 12 sẽ bước vào đợt kiểm tra cuối học kỳ 1. Sở cần sớm có định hướng cụ thể về các môn kiểm tra theo đề chung, đồng thời công bố ma trận đề để giáo viên có cơ sở hướng dẫn học sinh ôn tập", ông Nguyễn Phú Cường đề nghị.

Tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, theo kế hoạch, thời gian kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 18/12 đối với các môn kiểm tra tại lớp theo thời khóa biểu. Các môn kiểm tra tập trung dự kiến tổ chức từ ngày 19 đến 23/12.

Cụ thể, các môn kiểm tra tại lớp theo thời khóa biểu gồm Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Giáo dục địa phương, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp. Các môn kiểm tra tập trung gồm Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh và Toán.

Tuy nhiên, lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền cho biết, đối với khối 12, khi một số môn được Sở tổ chức kiểm tra theo đề chung, trường sẽ điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp sau khi có hướng dẫn chính thức.

Ở bậc Tiểu học, bà Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, những năm trước, kiểm tra cuối học kỳ 1 thường diễn ra vào cuối tháng 12, đề kiểm tra các môn đều do trường phụ trách.

Năm nay, theo quy định tại Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở sẽ tổ chức ra đề kiểm tra định kỳ chung đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số với riêng học sinh lớp 5. Đây được xem là một trong những thay đổi đáng chú ý trong công tác kiểm tra, đánh giá. Trường đã thông tin đến toàn thể giáo viên, đặc biệt là giáo viên khối 5, về chủ trương này.

Tuy nhiên, theo cô Phạm Thúy Hà, giáo viên không quá lo lắng bởi trước đây, khi còn Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ quan này cũng từng phụ trách ra đề kiểm tra cuối học kỳ; trước đó, Sở cũng đã có thời điểm tổ chức ra đề chung.

"Trường kỳ vọng Sở ra đề chung đối với các môn Toán, Tiếng Việt và có thể thêm môn tiếng Anh. Việc kiểm tra theo đề chung sẽ góp phần hạn chế tình trạng dạy tủ, dạy khoanh vùng, học gì kiểm tra nấy hoặc giáo viên cho học sinh học thuộc đề cương, bài tập mẫu.

Đặc biệt, kết quả kiểm tra sẽ giúp nhà trường đánh giá năng lực học sinh lớp 5 của trường so với mặt bằng chung toàn thành phố, từ đó điều chỉnh phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá ở cả những khối lớp dưới, hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục", bà Phạm Thúy Hà nhận định.

Theo bà Phạm Thúy Hà, đề kiểm tra chung toàn thành phố cần bảo đảm các mức độ từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng đến vận dụng cao, qua đó phân loại và đánh giá đúng năng lực học sinh.

"Điều quan trọng khi triển khai kiểm tra theo đề chung đối với một số môn ở lớp 5 là cách thức tổ chức phải nhẹ nhàng, không tạo áp lực cho học sinh và lo lắng cho phụ huynh. Sở cũng cần sớm công bố các môn kiểm tra theo đề chung và ma trận đề để giáo viên có định hướng hỗ trợ học sinh ôn tập", bà Phạm Thúy Hà nhấn mạnh.