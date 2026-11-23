Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kỳ đối với học sinh lớp 5, 9 và 12 trong năm học 2026-2027, trong đó yêu cầu mỗi đợt kiểm tra chung tối đa 3 môn.

Theo nội dung lấy ý kiến ngày 19/11, các Sở được lựa chọn tối đa 3 môn đánh giá bằng điểm số để tổ chức kiểm tra chung, ưu tiên các môn học bắt buộc. Trong năm học này, Bộ khuyến khích chọn Toán, Tiếng Việt đối với lớp 5; Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ 1 đối với lớp 9, lớp 12.

Riêng môn Tiếng Việt và Ngoại ngữ 1 (chủ yếu là tiếng Anh), đề kiểm tra chung chỉ áp dụng với phần kiểm tra viết; các nội dung còn lại do nhà trường tổ chức đánh giá.

Bộ yêu cầu ma trận, định dạng đề kiểm tra phải được công khai. Câu hỏi cần có tính phân hóa, tăng cường nội dung vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nhưng không đánh đố học sinh. Các Sở phải rà soát để bảo đảm đề thi không có kiến thức học sinh chưa được học, không gây áp lực hoặc làm xáo trộn hoạt động dạy học.

Về tổ chức, trong năm học đầu tiên, các Sở xây dựng nhiều đề kiểm tra có độ tương đương trên cùng một ma trận, bao gồm cả đề dự bị. Tùy điều kiện thực tế, địa phương có thể tổ chức kiểm tra theo cụm trường, địa bàn hoặc sử dụng các mã đề khác nhau nhằm hạn chế nguy cơ lộ, lọt đề.

Học sinh Trường THCS Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, TP. Cần Thơ. Ảnh: Chia sẻ cùng thầy cô

Từ năm học tiếp theo, đề kiểm tra chung sẽ được xây dựng từ ngân hàng câu hỏi theo quy trình thống nhất.

Đáng chú ý, số môn, thời lượng, phạm vi kiến thức và hình thức kiểm tra (trên giấy hoặc máy tính) phải được công bố chậm nhất 4 tuần trước ngày kiểm tra. Riêng đợt kiểm tra cuối học kỳ I năm học này, thời hạn công bố tối thiểu là 2 tuần.

Bộ cũng lưu ý các địa phương không sử dụng kết quả kiểm tra chung để xếp hạng trường, tổ chức thi đua hoặc khen thưởng.

Thông tư 89 về đánh giá học sinh phổ thông, có hiệu lực từ ngày 1/12, quy định học sinh cuối cấp phải thực hiện bài kiểm tra định kỳ theo đề chung do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Trước đây, việc ra đề kiểm tra cuối kỳ chủ yếu do từng trường thực hiện.

Việc chuyển sang kiểm tra chung được kỳ vọng tạo mặt bằng đánh giá thống nhất hơn giữa các trường, hạn chế tình trạng chênh lệch điểm số do khác biệt về độ khó đề kiểm tra, qua đó góp phần nâng cao độ tin cậy của kết quả học tập và giá trị học bạ.