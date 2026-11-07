Học sinh lớp 4 viết bài văn kể về bố đạt điểm 10 tuyệt đối, đọc đến đâu giáo viên xúc động đến đó

Có những bài văn khiến người đọc bật cười vì trí tưởng tượng ngây thơ của trẻ nhỏ, nhưng cũng có những trang viết khiến người lớn lặng đi bởi những cảm xúc chân thật được gửi gắm trong từng câu chữ. Đôi khi, điều khiến một bài văn trở nên đặc biệt không nằm ở cách dùng từ hoa mỹ hay lối diễn đạt cầu kỳ, mà chính là câu chuyện phía sau nó. Mới đây, bài văn kể về bố của một học sinh lớp 4 đã khiến nhiều người xúc động khi nhắc đến tình yêu thương và sự hy sinh của người cha dành cho con.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, với đề bài “Hãy kể về bố của em”, một bé gái lớp 4 đã viết lại kỷ niệm đau lòng mà em không thể nào quên. Bài văn ngắn nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc, đặc biệt là khoảnh khắc người cha dùng chính cơ thể mình để che chắn cho con giữa thiên tai.

Nguyên văn đoạn văn được chia sẻ như sau:

“Hôm trời mưa to lắm, tự nhiên đất đá ở đâu sập xuống. Ba em chồm người tới lấy thân che chắn cho em. Giữa cơn giông tố như thác đổ, ba dần khuỵu xuống, những giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên mắt ba, ba thều thào: ‘Chạy đi, chạy đi con, đi tìm ông nội, ông sẽ bảo vệ con’. Từ đó, em không bao giờ thấy ba nữa. Em rất nhớ ba em”.

Bài văn viết về bố của bé học sinh gây xúc động.

Sau khi đọc bài viết, giáo viên đã chấm cho em điểm 10 tuyệt đối và gửi lời động viên: “Gắng vượt qua nhé em!”. Có thể thấy, đằng sau những dòng chữ của cô học trò nhỏ là một nỗi mất mát quá lớn đối với một đứa trẻ. Người cha đã rời xa em trong hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng hình ảnh cuối cùng về bố vẫn là vòng tay che chở và lời giục con chạy đến nơi an toàn.

Điều khiến bài văn chạm đến trái tim người đọc chính là cách em ghi nhớ tình yêu của bố. Không cần những lời văn quá trau chuốt, cô bé vẫn khắc họa được sự hy sinh của người cha qua một tình huống đầy ám ảnh. Câu kết ngắn gọn “Em rất nhớ ba em” càng khiến nỗi đau hiện lên rõ ràng. Đó không chỉ là lời kết của một bài tập làm văn mà còn là nỗi lòng của một đứa trẻ đang nhớ người thân yêu nhất của mình.

Ở lứa tuổi tiểu học, trẻ thường chưa có nhiều vốn từ để diễn đạt những cảm xúc phức tạp. Tuy nhiên, khi được viết về trải nghiệm của bản thân, các em có thể bộc lộ suy nghĩ rất tự nhiên. Những câu chữ đôi khi còn vụng về nhưng lại chứa đựng cảm xúc chân thành, giúp người lớn hiểu thêm về thế giới nội tâm của trẻ.

Câu chuyện cũng gợi nhắc cha mẹ rằng mỗi đứa trẻ đều có cách riêng để lưu giữ tình yêu thương. Có em thể hiện tình cảm bằng những cái ôm, lời hỏi han hằng ngày; có em lại ghi nhớ những hành động nhỏ của bố mẹ và kể lại bằng ngôn ngữ của mình. Vì vậy, thay vì chỉ chú trọng điểm số hay yêu cầu con viết thật hay, người lớn nên tạo điều kiện để trẻ được bày tỏ suy nghĩ, kể về những điều khiến mình vui buồn và cảm thấy được lắng nghe.

Đặc biệt, với những trẻ từng trải qua mất mát, sự quan tâm và đồng hành của gia đình càng có ý nghĩa quan trọng. Người lớn không nên ép trẻ phải nhanh chóng quên đi nỗi đau hoặc luôn tỏ ra mạnh mẽ. Hãy để con được nhắc về người thân, được khóc khi nhớ và được chia sẻ cảm xúc khi sẵn sàng. Nếu trẻ có biểu hiện đau buồn kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt hoặc học tập, gia đình cũng nên tìm đến chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ phù hợp.