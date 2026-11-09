Học sinh lớp 4, lớp 7 Hà Nội khảo sát ngày 11.11: Có phải lấy điểm vào học bạ?

Lịch khảo sát và nội dung các môn thi

Theo Kế hoạch số 5815/KH-SGDĐT ngày 16.10.2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thành phố tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 4 và lớp 7 trên toàn địa bàn trong năm học 2026-2027, với hai đợt vào ngày 11.11.2026 và 24.3.2027.

Đối tượng tham gia là học sinh lớp 4 tại các trường tiểu học, trường phổ thông có cấp tiểu học và học sinh lớp 7 tại các trường THCS, trường phổ thông có cấp THCS trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh hoạ: AI

Theo lịch chi tiết, buổi sáng học sinh lớp 4 làm bài Tiếng Việt, học sinh lớp 7 làm bài Ngữ văn. Cả hai khối bắt đầu làm bài lúc 8h05, sau khi được phát đề lúc 8h. Buổi chiều, học sinh hai khối cùng làm bài Toán, phát đề lúc 14h và bắt đầu làm bài lúc 14h05. Học sinh thực hiện bài khảo sát trên giấy tại trường đang theo học.

Cụ thể, thời gian làm bài môn Tiếng Việt lớp 4 là 45 phút; môn Toán lớp 4 cũng là 45 phút. Bài khảo sát hai môn Tiếng Việt và Toán được thiết kế trên giấy, gồm câu hỏi tự luận kết hợp một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan ngắn.

Đối với lớp 7, thời gian làm bài môn Ngữ văn và Toán đều là 90 phút. Môn Ngữ văn được thực hiện theo hình thức tự luận; môn Toán kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận.

Nội dung khảo sát bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tính đến thời điểm tổ chức. Đối với đợt 1 ngày 11.11, kiến thức được giới hạn theo tiến độ chương trình đến giữa học kỳ I.

Cách chấm điểm và kết quả khảo sát có tính vào học bạ không?

Một trong những nội dung được phụ huynh quan tâm là cách tính điểm và việc sử dụng kết quả khảo sát. Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, bài làm được chấm theo đáp án, hướng dẫn chấm và biểu điểm do ngành giáo dục xây dựng. Sau khi kết thúc khảo sát, bài làm được niêm phong, làm phách tập trung nhằm bảo đảm tính khách quan, bảo mật.

Việc chấm bài được thực hiện theo phương án chấm chéo giữa các trường trong cùng địa bàn xã, phường hoặc chấm chéo nội bộ trường do giáo viên khối, lớp khác đảm nhiệm. Giáo viên không được chấm bài của học sinh thuộc lớp mình trực tiếp giảng dạy môn khảo sát hoặc lớp mình chủ nhiệm.

Đáng chú ý, điểm khảo sát không được sử dụng để xếp loại hay đánh giá kết quả học tập, rèn luyện định kỳ của học sinh trong học bạ. Như vậy, đây là hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục trên diện rộng, không phải kỳ kiểm tra lấy điểm để xếp loại học sinh.

Kế hoạch không quy định một công thức tính điểm chung áp dụng cho tất cả các môn mà việc chấm điểm thực hiện theo đáp án và biểu điểm tương ứng của từng bài khảo sát.

Theo khung thời gian triển khai, kết quả khảo sát đợt 1 dự kiến được công bố chậm nhất ngày 16.11.2026. Học sinh có thể gửi đơn phúc khảo nếu có nhu cầu; công tác chấm phúc khảo dự kiến hoàn thành chậm nhất ngày 20.11.2026. Kết quả sau đó được cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành.

Hà Nội tổ chức khảo sát thành hai đợt, học sinh không phải đóng phí

Theo kế hoạch, năm học 2026-2027, Hà Nội tổ chức hai đợt khảo sát chất lượng đối với học sinh lớp 4 và lớp 7. Sau đợt đầu tiên ngày 11.11.2026, đợt khảo sát thứ hai dự kiến diễn ra ngày 24.3.2027. Nội dung đợt hai được xác định theo yêu cầu cần đạt của chương trình đến giữa học kỳ II.

Sở GD&ĐT Hà Nội chịu trách nhiệm xây dựng đề, ma trận và bản đặc tả đề khảo sát dùng chung toàn thành phố. UBND các xã, phường tổ chức in sao, đóng gói, bảo mật đề và phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai khảo sát. Mỗi trường tiểu học, THCS được bố trí là một điểm khảo sát độc lập.

Việc tổ chức khảo sát được yêu cầu bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng, an toàn, không gây áp lực tâm lý cho học sinh và cha mẹ học sinh, đồng thời không làm xáo trộn hoạt động giáo dục thường ngày tại các nhà trường. Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp; học sinh tham gia khảo sát không phải đóng bất kỳ khoản kinh phí nào.

Thông qua hoạt động này, ngành giáo dục Hà Nội hướng tới đánh giá thực chất chất lượng học sinh theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tạo cơ sở để các cơ quan quản lý và nhà trường phân tích, đối sánh kết quả, nhận diện những nội dung còn hạn chế và điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp.