Học sinh lớp 4, lớp 7 của Hà Nội làm bài khảo sát chung toàn thành phố

Theo số liệu từ cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, năm học 2026-2027, toàn thành phố có hơn 152.000 học sinh lớp 4 và gần 160.000 học sinh lớp 7 đang học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 .

Học sinh lớp 4 làm bài khảo sát môn tiếng Việt và toán; học sinh lớp 7 làm bài môn ngữ văn và toán. Các bài khảo sát được thực hiện trên giấy tại trường, phân hiệu hoặc điểm trường nơi học sinh đang theo học.

Theo ghi nhận, các nhà trường đã chủ động rà soát số lượng học sinh, chuẩn bị phòng khảo sát, bố trí cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ và phổ biến quy định. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, không gây áp lực cho học sinh.

Học sinh xem số báo danh, kiểm tra thông tin và tìm vị trí phòng khảo sát tại Trường TH và THCS Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô).

Giáo viên nghe phổ biến quy định, quy trình tổ chức và nhiệm vụ coi khảo sát trước giờ làm bài.

Cán bộ, giáo viên Trường TH và THCS Tân Khai (phường Vĩnh Hưng) thống nhất các yêu cầu và quy định trong quá trình tổ chức khảo sát.

Giáo viên phổ biến nội quy, hướng dẫn những quy định cần thiết để học sinh thực hiện bài khảo sát đúng quy trình, giữ tâm lý thoải mái trước giờ làm bài.

Khâu giao nhận đề khảo sát được thực hiện nghiêm túc trước khi chuyển đến các phòng.

Học sinh chuẩn bị vào phòng làm bài kiểm tra.

Học sinh Trường TH và THCS Tân Khai (phường Vĩnh Hưng) ổn định vị trí, chuẩn bị làm bài khảo sát trong không khí nghiêm túc, nhẹ nhàng.

Giấy nháp được chuẩn bị, phát đến từng học sinh trước giờ làm bài.