Học sinh lớp 4, lớp 7 của Hà Nội làm bài khảo sát chung toàn thành phố
Ngày 11-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức khảo sát toàn thành phố đối với học sinh khối lớp 4 và lớp 7.
Theo số liệu từ cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, năm học 2026-2027, toàn thành phố có hơn 152.000 học sinh lớp 4 và gần 160.000 học sinh lớp 7 đang học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 .
Học sinh lớp 4 làm bài khảo sát môn tiếng Việt và toán; học sinh lớp 7 làm bài môn ngữ văn và toán. Các bài khảo sát được thực hiện trên giấy tại trường, phân hiệu hoặc điểm trường nơi học sinh đang theo học.
Theo ghi nhận, các nhà trường đã chủ động rà soát số lượng học sinh, chuẩn bị phòng khảo sát, bố trí cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ và phổ biến quy định. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, không gây áp lực cho học sinh.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hoc-sinh-lop-4-lop-7-cua-ha-noi-lam-bai-khao-sat-chung-toan-thanh-pho-1765329.html