Học sinh lớp 3 tử vong nghi do đuối nước

Theo thông tin ban đầu, sau khi tan học vào khoảng 11h00 cùng ngày, cháu Phạm Văn Ph (SN 2017, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Long Quảng), trú tại thôn A Gôn, xã Long Quảng, TP Huế không trở về nhà.

Khu vực suối A Ka, thôn A Rơng, xã Long Quảng, TP Huế nơi phát hiện cháu Phạm Văn Ph.

Sau thời gian chờ đợi, không thấy con về gia đình đã phối hợp cùng chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương tìm kiếm.

Đến khoảng 14h15 ngày 4/11, người dân cùng lực lượng tìm kiếm phát hiện cháu Ph bất tỉnh bên bờ suối A Ka (thuộc khu vực thôn A Rơng, xã Long Quảng).

Lực lượng chức năng, người dân đã lập tức tiến hành sơ cấp cứu, tuy nhiên cháu bé đã không qua khỏi.

Ngay sau đó, cháu bé được sơ cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, cháu Phạm Văn Ph đang ở với bà nội, ba mẹ đi làm ăn xa. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là nghi do đuối nước.