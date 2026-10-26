Học sinh lớp 12 Hà Tĩnh chuẩn bị từ sớm cho mùa tuyển sinh 2027

Năm học 2026 - 2027, Trường THPT Cẩm Xuyên - Phân hiệu có 8 lớp 12, với 338 học sinh. Qua khảo sát và đăng ký môn thi tốt nghiệp tự chọn đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ học sinh lựa chọn các môn thuộc nhóm Khoa học xã hội vẫn chiếm ưu thế nhưng không còn áp đảo như những năm trước.

Cụ thể: môn Địa lý chiếm 46,15%; Giáo dục kinh tế và pháp luật 41,42%; Lịch sử 39,94%; Vật lý 30,18%; Tiếng Anh 21,01%; Hóa học 20,41% và Sinh học 0,89%.

Giờ học của cô và trò khối 12 tại Trường THPT Cẩm Xuyên - Phân hiệu

Trước đó, để học sinh không bị động khi bước vào năm cuối cấp, công tác phân luồng và tư vấn chọn môn thi đã được nhà trường triển khai xuyên suốt từ đầu cấp học.

Thầy Nguyễn Văn Cương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên - Phân hiệu, cho biết: “Nhà trường định hướng phân luồng từ những năm đầu cấp dựa trên 3 yếu tố: nguyện vọng của phụ huynh, học sinh; năng lực học tập thực tế và định hướng sau tốt nghiệp. Giáo viên phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng em để tư vấn chọn môn thi tốt nghiệp và khối xét tuyển đại học phù hợp. Từ đầu năm lớp 12, nhà trường bố trí buổi sáng học chương trình chính khóa, buổi chiều ôn tập 4 môn (Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn), với thời lượng 2 tiết/môn/tuần theo quy định của Bộ GD&ĐT”.

Thầy giáo Nguyễn Cao Thiện - Giáo viên môn Toán, Trường THPT Cẩm Xuyên - Phân hiệu hướng dẫn học sinh lớp 12 trong giờ ôn tập

Trên cơ sở phân luồng chung của nhà trường, giáo viên bộ môn tiếp tục phân hóa học sinh ngay tại từng lớp để có phương pháp giảng dạy sát với mục tiêu riêng của mỗi nhóm đối tượng.

“Khi nhận lớp 12, tôi tìm hiểu năng lực, học lực và mục tiêu của từng học sinh để xây dựng hệ thống bài tập phù hợp. Với những lớp chủ yếu hướng đến xét tốt nghiệp, tôi tập trung củng cố kiến thức nền tảng trong sách giáo khoa, kèm cặp học sinh yếu, sửa lỗi sai thường gặp để các em cải thiện điểm số mà không chịu áp lực. Với những lớp có năng lực tốt hơn, hướng đến xét tuyển đại học, tôi chủ động hoàn thành chương trình sớm để dành thời gian ôn tập nâng cao, rèn kỹ năng giải các câu hỏi khó trong đề thi”, thầy giáo Nguyễn Cao Thiện - giáo viên môn Toán, Trường THPT Cẩm Xuyên - Phân hiệu, chia sẻ.

Nhờ sự định hướng của nhà trường và thầy cô, học sinh cuối cấp có điều kiện xác định mục tiêu học tập từ sớm. Em Trần Thị Quỳnh Trang (lớp 12A8, Trường THPT Cẩm Xuyên - Phân hiệu) chia sẻ: “Được thầy cô tư vấn từ năm lớp 11, em nhận ra thế mạnh của bản thân và chọn tổ hợp Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, dự định xét tuyển vào ngành sư phạm tiểu học hoặc truyền thông. Dù đến tháng 6 mới thi tốt nghiệp, việc xác định môn thi sớm và học chắc kiến thức ngay từ đầu năm giúp em vững vàng hơn, có thêm thời gian luyện đề trong giai đoạn nước rút”.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Quý Đôn ôn tập theo tổ hợp môn đã lựa chọn.

Tại Trường THPT Lê Quý Đôn, công tác ôn tập và định hướng nghề nghiệp cho 507 học sinh thuộc 13 lớp 12 cũng đang được triển khai bài bản. Thống kê đến nay, tỷ lệ học sinh lựa chọn các môn thi tốt nghiệp tự chọn lần lượt là: Lịch sử 52,47%; Vật lý 42,80%; Địa lý 35,90%; Tiếng Anh 31,95%; Hóa học 28,80%; Sinh học 6,51% và Tiếng Trung 0,99%.

Cô Nguyễn Thị Thu Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, cho biết: “Để giúp học sinh lớp 12 chọn đúng môn thi tốt nghiệp và định hướng nghề nghiệp hiệu quả, nhà trường thực hiện phương châm sớm, sát, linh hoạt, phân hóa đúng đối tượng. Nhờ chủ động phân hóa từ lớp 10, khi lên lớp 12, các em cơ bản đã chọn được tổ hợp môn phù hợp, không bị động hay xáo trộn. Ngay đầu năm học, trường tiếp tục khảo sát năng lực, tổ chức dạy chương trình chính khóa buổi sáng theo lớp và bố trí các lớp ôn tập buổi chiều theo nguyện vọng 4 môn thi tốt nghiệp của học sinh. Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, từ tuần học thứ 6, trường tăng thời lượng ôn thi buổi chiều lên 3 tiết/môn đối với 4 môn thi tốt nghiệp”.

Cô giáo Bùi Thị Chiến - giáo viên môn Lịch sử (Trường THPT Lê Quý Đôn) hướng dẫn học sinh cùng cố kiến thức theo chuyên đề ôn tập.

Trực tiếp đồng hành cùng học sinh khối 12, cô Bùi Thị Chiến - giáo viên môn Lịch sử (Trường THPT Lê Quý Đôn) cho hay: “Bám sát yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT và xu hướng tuyển sinh đại học, từ lớp 10 đến lớp 12, chúng tôi đều khảo sát nguyện vọng, đánh giá năng lực để tư vấn học sinh chọn môn thi phù hợp. Trong các buổi ôn tập chiều, học sinh vừa được củng cố kiến thức cơ bản, vừa được bồi dưỡng nâng cao. Qua từng bài học, chuyên đề, giáo viên lồng ghép câu hỏi, bài tập theo định dạng, cấu trúc đề thi mới của Bộ GD&ĐT, giúp các em hệ thống hóa kiến thức và sớm làm quen với cách ra đề”.

Điều chỉnh nội dung ôn tập phù hợp năng lực, mục tiêu của từng nhóm học sinh

Không chỉ sát sao trong từng tiết dạy, Trường THPT Lê Quý Đôn còn linh hoạt hỗ trợ học sinh thay đổi môn lựa chọn để phù hợp hơn với năng lực và định hướng xét tuyển đại học khi bước vào năm cuối cấp.

Em Nguyễn Thị Mỹ Tâm - lớp 12D1, Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ: “Ngay từ khi đăng ký môn học ở lớp 10, chúng em đã được nhà trường định hướng ngành nghề tương ứng với từng tổ hợp môn để có sự chuẩn bị trong suốt 3 năm. Lên lớp 12, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn tiếp tục hướng dẫn chúng em rà soát năng lực, đối chiếu với yêu cầu xét tuyển của từng ngành. Nhà trường cũng hỗ trợ một số bạn chuyển sang môn học phù hợp hơn. Hiện em theo học tổ hợp D01, đồng thời tập trung ôn tập buổi chiều 4 môn thi tốt nghiệp là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử”.

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, ngay từ đầu năm học, các trường THPT trên toàn tỉnh đã rà soát, phân hóa học sinh theo năng lực, nguyện vọng và định hướng sau tốt nghiệp. Việc tổ chức ôn tập sớm theo phương án thi 2+2 (2 môn bắt buộc, 2 môn tự chọn), kết hợp tư vấn yêu cầu xét tuyển của từng ngành, từng trường ngay từ học kỳ I, góp phần giúp hơn 20.000 học sinh lớp 12 tại Hà Tĩnh chủ động lộ trình học tập, chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm 2027.