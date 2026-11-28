Đa dạng các kỳ thi riêng

Những năm gần đây, cùng với xu hướng đa dạng hóa phương thức tuyển sinh đại học, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy ngày càng thu hút sự quan tâm của học sinh. Phổ biến hiện nay có kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA), đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA), đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT), đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (V-ACT)…

Học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào mùa tuyển sinh 2027. Ảnh: MĐ

Mùa tuyển sinh năm 2026 có gần 97.000 thí sinh với khoảng 117.000 lượt thi HSA; gần 30.000 thí sinh với khoảng 60.000 lượt thi TSA; gần 23.000 thí sinh đăng ký thi SPT… Đáng chú ý, không ít học sinh lựa chọn tham gia đồng thời hai, thậm chí ba kỳ thi để tăng cơ hội xét tuyển vào đại học, bởi có khoảng 100 cơ sở đào tạo sử dụng điểm HSA, hơn 50 trường công nhận điểm TSA, 39 trường đưa kết quả SPT vào xét tuyển.

Cô Phan Thị Thanh Giang, giáo viên môn Ngữ văn, Tiếng Việt - Định tính - Đánh giá năng lực, Hệ thống giáo dục Empire Team cho rằng, việc tham gia nhiều kỳ thi riêng có những mặt tích cực. Trước hết, học sinh có thêm cơ hội xét tuyển, nhất là khi đã xác định được nhóm ngành và trường đại học phù hợp với năng lực. Bên cạnh đó, các kỳ thi thường được tổ chức thành nhiều đợt, một số diễn ra từ khá sớm, giúp thí sinh có điều kiện làm quen với áp lực phòng thi, cách thức làm bài trên máy tính và chủ động nhận diện những phần kiến thức còn hạn chế.

Một lợi ích khác là quá trình ôn luyện các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy có thể góp phần phát triển khả năng vận dụng kiến thức, tư duy logic và giải quyết vấn đề. Thay vì chỉ tập trung ghi nhớ kiến thức, học sinh phải hiểu bản chất, biết kết nối các nội dung đã học để xử lý những dạng câu hỏi khác nhau. Riêng kỳ thi SPT còn có phần tự luận, đòi hỏi thí sinh có khả năng lập luận và trình bày chặt chẽ.

Tuy nhiên, theo cô Giang nếu đăng ký nhiều kỳ thi theo tâm lý đám đông hoặc lo ngại bỏ lỡ cơ hội, thí sinh dễ rơi vào tình trạng ôn tập dàn trải vì mỗi kỳ thi có cấu trúc, cách thức đánh giá và yêu cầu riêng. Việc chuẩn bị cho tất cả các kỳ thi khiến thí sinh tăng áp lực học tập, đi cùng những vấn đề về sức khỏe, tâm lý và kinh phí.

Chọn kỳ thi phù hợp, giữ vững nền tảng kiến thức

Theo các chuyên gia, trước khi quyết định đăng ký dự thi, học sinh cần xác định rõ ngành học, trường đại học mong muốn và tìm hiểu kỹ phương thức tuyển sinh của những cơ sở đào tạo này. Đây là căn cứ quan trọng để lựa chọn, thay vì đăng ký cùng lúc nhiều kỳ thi.

Cô Phan Thị Thanh Giang khuyến nghị, mỗi học sinh nên cân nhắc lựa chọn từ một đến hai kỳ thi phù hợp nhất với năng lực và mục tiêu xét tuyển. Các em cần theo dõi thông báo chính thức của đơn vị tổ chức để chủ động xây dựng kế hoạch.

Cô Phan Thị Thanh Giang, giáo viên môn Ngữ văn, Tiếng Việt - Định tính - Đánh giá năng lực, Hệ thống giáo dục Empire Team. Ảnh: TN

Đặc biệt, học sinh không nên xem nhẹ kỳ thi tốt nghiệp THPT vì đây vừa là điều kiện để được công nhận tốt nghiệp, vừa là một phương thức xét tuyển quan trọng của nhiều trường đại học. Việc tập trung quá nhiều thời gian cho các kỳ thi riêng trong khi kiến thức phổ thông chưa vững có thể khiến học sinh mất đi nền tảng cần thiết và ảnh hưởng đến kết quả chung.

Đồng quan điểm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết, giảng viên, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật, Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội, cố vấn chuyên môn và hướng nghiệp tại Hệ thống giáo dục Empire Team cho rằng, nếu có năng lực học tập khá, giỏi và muốn tham gia từ hai đến ba kỳ thi, học sinh cần lựa chọn những kỳ thi có nội dung đánh giá phù hợp, có sự giao thoa về kiến thức và kỹ năng. Chẳng hạn, các em có thể cân nhắc kết hợp HSA với TSA, HSA với V-ACT hoặc SPT, tùy thuộc vào nhóm ngành và trường đại học hướng tới.

Một nguyên tắc được chuyên gia lưu ý là cần xác định kỳ thi trọng tâm, phân bổ khoảng 70% nguồn lực ôn tập cho kỳ thi phù hợp nhất và 30% cho kỳ thi còn lại. Những kỳ thi khác, nếu tham gia, chỉ nên được xem là phương án dự phòng, tránh tình trạng chia nhỏ thời gian và sức lực cho quá nhiều mục tiêu.

Bên cạnh đó, kiến thức phổ thông phải được xác định là nền tảng xuyên suốt. Theo định hướng ôn tập được chuyên gia đề cập, kiến thức lớp 12 chiếm khoảng 60%, lớp 11 khoảng 30% và lớp 10 khoảng 10% trong các nội dung đánh giá. Vì vậy, học sinh cần học chắc kiến thức ngay trong chương trình chính khóa, kết hợp luyện tập khả năng vận dụng. Đây cũng là cách chuẩn bị có hiệu quả cho cả kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi riêng.Việc lựa chọn môn học cũng cần được tính toán để tránh phát sinh thêm áp lực.

Với các kỳ thi trên máy tính, học sinh cũng cần dành thời gian rèn kỹ năng làm bài, đặc biệt là đọc hiểu câu hỏi trên màn hình, phân bổ thời gian và thao tác tính toán. Việc làm quen với hình thức thi cần được thực hiện từ sớm, tránh để đến sát ngày thi mới bắt đầu luyện tập.

Cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền, giáo viên môn Sinh học và Hóa học - Đánh giá năng lực, Hệ thống giáo dục Empire Team lưu ý, học sinh cần xuất phát từ mục tiêu nghề nghiệp và ngành học mong muốn để lựa chọn kỳ thi. Dù lựa chọn phương thức xét tuyển nào, các em vẫn cần duy trì việc học trên lớp và ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo cô Thanh Tuyền, khi vừa học chính khóa, vừa ôn luyện nhiều kỳ thi, học sinh rất dễ rơi vào trạng thái quá tải. Thay vì đặt mục tiêu mỗi ngày phải học bao nhiêu giờ, làm bao nhiêu đề, các em nên xác định cụ thể những kiến thức cần nắm vững, kỹ năng cần cải thiện và lỗi sai cần khắc phục. Việc đánh giá tiến bộ theo từng tuần sẽ giúp học sinh điều chỉnh kế hoạch phù hợp hơn.

Đối với phụ huynh, điều cần thiết là đồng hành, lắng nghe, tôn trọng khả năng và không tạo áp lực cho con. Một kế hoạch học tập vừa sức, có thời gian nghỉ ngơi và được điều chỉnh theo năng lực thực tế sẽ giúp học sinh duy trì sự bền bỉ trong suốt mùa tuyển sinh.