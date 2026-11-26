Tuyển sinh đại học năm 2027 có nhiều điều chỉnh. Ảnh: Lê Nguyễn.

Những thay đổi trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2027 đòi hỏi các em nắm rõ quy định về điểm cộng, phương thức xét tuyển, đồng thời củng cố kiến thức và kỹ năng. Việc tìm hiểu kỳ thi riêng, lựa chọn môn thi và ngành học cần được tính toán kỹ, tránh ôn luyện dàn trải.

Những điều chỉnh thí sinh cần lưu ý

Thông tư 95/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi một số quy định về tuyển sinh đại học, tác động trực tiếp đến thí sinh lớp 12 dự tuyển năm 2027. Theo đó, mỗi chương trình đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức xét tuyển. Quy định này đòi hỏi học sinh chủ động tìm hiểu đề án tuyển sinh của các trường dự kiến đăng ký, thay vì mặc định có nhiều lựa chọn như trước.

Điểm cộng là nội dung được thí sinh quan tâm. Trong mùa tuyển sinh năm 2027, tổng điểm cộng tối đa không quá 0,5 điểm theo thang điểm 30. Những lợi thế từ chứng chỉ IELTS, SAT, giải học sinh giỏi và các thành tích khác vì thế thu hẹp đáng kể. Thí sinh không nên mặc định chứng chỉ hoặc thành tích mình có sẽ được cộng điểm, mà cần kiểm tra rõ quy định và cách tính trong đề án của từng trường.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chứng chỉ ngoại ngữ hết giá trị. Tùy đề án, chứng chỉ có thể được dùng để quy đổi điểm môn tiếng Anh, thay thế môn ngoại ngữ hoặc là một thành phần trong phương thức xét tuyển kết hợp. Học tiếng Anh vẫn cần thiết, song học sinh không nên chỉ tập trung chạy theo chứng chỉ mà lơ là kiến thức môn toán, môn ngữ văn và các môn thuộc tổ hợp dự kiến đăng ký. Các em cần phân biệt việc sử dụng chứng chỉ trong phương thức xét tuyển với việc được cộng điểm.

Thông tư cũng yêu cầu các trường công khai trọng số từng hợp phần, tiêu chí đánh giá và cách tính điểm xét tuyển, bảo đảm một thang điểm thống nhất. Đây là cơ sở để thí sinh biết kết quả học tập, điểm thi, chứng chỉ hoặc kết quả đánh giá năng lực được tính như thế nào; từ đó so sánh các phương thức và xác định lựa chọn phù hợp. Việc công khai thông tin giúp phụ huynh, học sinh có căn cứ tìm hiểu, thay vì chỉ quan tâm tên gọi của phương thức xét tuyển.

Trước những điều chỉnh này, nhiều học sinh lớp 12 đã chủ động rà soát kế hoạch học tập. Em Trần Khánh An, học sinh Trường Trung học phổ thông Bắc Lương Sơn (xã Yên Xuân) dự kiến xét tuyển đại học theo tổ hợp A00 (toán, vật lý, hóa học).

Trước quy định mỗi chương trình đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức, Khánh An khá lo lắng vì chưa biết những trường mình quan tâm sẽ lựa chọn phương thức nào. Em đang làm quen với cấu trúc đề thi đánh giá năng lực của một số cơ sở đào tạo đại học để chuẩn bị thêm phương án xét tuyển, qua đó mở rộng cơ hội vào ngành học, trường học phù hợp với năng lực. Song song với đó, em vẫn duy trì ôn tập các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Nguyễn Quỳnh Chi, học sinh Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân (phường Thanh Liệt) đã điều chỉnh kế hoạch sau khi tìm hiểu quy định về điểm cộng. Không đặt quá nhiều kỳ vọng vào lợi thế từ môn ngoại ngữ, Quỳnh Chi chủ động tra cứu phương án quy đổi điểm chứng chỉ của các trường đại học, đồng thời tập trung ôn tập môn toán, môn ngữ văn và hai môn dự kiến dùng trong tổ hợp xét tuyển là lịch sử, địa lý.

Chủ động ôn tập, lựa chọn kỳ thi phù hợp

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027 dự kiến diễn ra ngày 11 và 12-6. Thí sinh dự thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn lớp 12. Thí sinh cần đối chiếu tổ hợp xét tuyển của ngành mục tiêu để chọn môn phù hợp, tránh thay đổi muộn hoặc đăng ký dàn trải.

Học sinh lớp 12 cần ưu tiên trước mắt là hoàn thành chương trình học. Ảnh: Lê Nguyễn

Với học sinh dự kiến tham gia các kỳ thi riêng do các cơ sở đào tạo đại học tổ chức, cần xác định mục tiêu trước khi ôn tập. Mỗi kỳ thi có cấu trúc và phạm vi sử dụng kết quả khác nhau; không phải trường, ngành nào cũng chấp nhận kết quả của tất cả các kỳ thi. Học sinh cần tìm hiểu trường, ngành dự kiến đăng ký và điều kiện sử dụng kết quả.

Ngày 26-11, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, khoảng cuối tháng 12-2026, thành phố tổ chức kiểm tra đối với học sinh lớp 12 trên toàn thành phố với hai môn dự kiến là toán và ngữ văn. Đề kiểm tra do Sở xây dựng, căn cứ cấu trúc đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả là căn cứ để các trường nhận diện nội dung học sinh còn hạn chế, điều chỉnh kế hoạch ôn tập; đồng thời giúp học sinh biết rõ điểm yếu để kịp thời điều chỉnh cách học.

Theo chuyên gia, điều quan trọng nhất lúc này là học sinh giữ tâm lý bình tĩnh, học chắc kiến thức và củng cố kỹ năng, không vội vàng thay đổi lộ trình vì những điều chỉnh trong quy chế. Các em cần căn cứ cấu trúc đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để hệ thống kiến thức, rèn khả năng vận dụng và giải quyết vấn đề, đồng thời, tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh, yêu cầu đầu vào và dạng thức bài thi của những trường đại học dự kiến tham gia xét tuyển.

Việc tham gia các kỳ thi riêng nên căn cứ năng lực, mục tiêu và khả năng, vì đăng ký nhiều kỳ thi không đồng nghĩa có thêm cơ hội nếu thiếu định hướng, thậm chí có thể gây mất thời gian, công sức và ảnh hưởng hiệu quả ôn tập.

Đối với thí sinh lớp 12, ưu tiên trước mắt là hoàn thành chương trình học, củng cố phần kiến thức còn hạn chế và duy trì nhịp ôn tập ổn định. Các em nên lập danh sách ngành, trường quan tâm, đối chiếu yêu cầu về tổ hợp môn, chứng chỉ và phương thức xét tuyển; đồng thời theo dõi thông tin chính thức khi các trường công bố đề án tuyển sinh năm 2027.