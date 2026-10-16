Học sinh lớp 1 tử vong tại sân trường sau giờ tan học

Trường Tiểu học An Dương. Ảnh: TT

Vụ việc xảy ra vào chiều muộn ngày 15/10 tại trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, thành phố Hải Phòng. Sau giờ tan học lúc 16 giờ 50, em N.M.T., sinh năm 2020, là học sinh lớp 1A của trường trong lúc chờ phụ huynh đến đón có chơi tại khu vực vườn hoa gần ghế đá.

Khoảng 17 giờ 10, em N.M.T. không may bị ngã dẫn đến vùng đầu bị thương và chảy máu. Ban giám hiệu, giáo viên và những người có mặt đã sơ cứu, thông báo cho gia đình và đưa học sinh bị nạn đến Trung tâm Y tế An Dương cấp cứu.

Khi bác sĩ của Trung tâm Y tế An Dương thông báo tình hình sức khỏe của em T. có chuyển biến xấu, gia đình và nhà trường tiếp tục chuyển em đến Bệnh viện Nhi Hải Phòng để tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên, em T. đã không qua khỏi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban nhân dân phường An Dương đã chỉ đạo trường Tiểu học An Dương phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương xác minh diễn biến sự việc, rà soát camera, hồ sơ trực, người chứng chiến, việc quản lý học sinh sau giờ tan học, hoàn thiện biên bản và báo cáo khách quan, chính xác.

Rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn trong khuôn viên trường, kịp thời cảnh báo, khắc phục. Chấn chỉnh quy trình quản lý, bàn giao học sinh sau giờ tan học, nhất là học sinh nhỏ tuổi có người thân đến đón, phân công rõ người phụ trách khi phụ huynh đến muộn.

Ủy ban nhân dân phường An Dương cũng giao Phòng Văn hóa - Xã hội theo dõi, đôn đốc nhà trường thực hiện; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp tình hình, tham mưu báo cáo bổ sung khi có kết quả xác minh và thông tin chính thức.

Các ban, ngành, đoàn thể, Tổ dân phố thăm hỏi, động viên gia đình; phối hợp với gia đình chuẩn bị tổ chức tang lễ chu đáo cho cháu theo nghi thức của địa phương.

Cùng với đó, Công an phường An Dương phối hợp với các đơn vị và các cơ quan có liên quan khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh điều tra theo quy định của pháp luật.