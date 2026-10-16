Học sinh lớp 1 tử vong sau khi ngã tại trường

Trường Tiểu học An Dương nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 16/10, Công an TP Hải Phòng thông tin, khoảng 17h15' ngày 15/10, tại khu vực sân Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, xảy ra vụ tai nạn khiến cháu N.T.M (SN 2020, trú tại phường An Dương) học sinh lớp 1 tử vong.

Thời điểm trên, khi phụ huynh đang đón học sinh tan trường, cháu N.T.M được chị gái đến đón. Trong lúc vui chơi tại khu vực sân vườn trong trường, cháu không may bị ngã từ ghế đá, đầu va vào phần góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng.

Phát hiện sự việc, các giáo viên khẩn trương đưa cháu N.T.M đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu đã không qua khỏi.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an phường An Dương và VKSND khu vực 2 - Hải Phòng tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, dấu vết tại hiện trường; ghi lời khai người thân, giáo viên và những phụ huynh có mặt để xác định đầy đủ diễn biến, nguyên nhân.

Đến khoảng 4h30' ngày 16/10, gia đình đã đưa thi thể cháu về nhà để tổ chức mai táng. Chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể phường An Dương đã thăm hỏi, động viên và phối hợp hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho cháu N.T.M.

Cơ quan chức năng yêu cầu nhà trường rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn trong khuôn viên trường để cảnh báo, khắc phục; chấn chỉnh quy trình quản lý, bàn giao học sinh, đặc biệt với học sinh nhỏ tuổi khi phụ huynh chưa đến đón. Việc phân công người chịu trách nhiệm quản lý học sinh trong thời gian chờ người thân phải được thực hiện rõ ràng.