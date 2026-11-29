Học sinh được hướng dẫn thực hành thí nghiệm hóa học.

Ngày 29/11, Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên (Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng) phối hợp cùng Làng Hy Vọng (Trung tâm Nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn TP Đà Nẵng) và Đồn Biên phòng Phú Lộc (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) tổ chức Lễ bế mạc, đánh giá kết quả chương trình lớp học “Chạm đến tri thức” năm 2026.

Theo đó, lớp học bắt đầu từ ngày 9/10, sau 2 tháng lớp học “Chạm đến tri thức” đã hoàn thành 14 buổi học chính khóa với tần suất 2 buổi/tuần vào dịp cuối tuần, mỗi tiết kéo dài 90 phút. Chương trình thu hút hàng chục lượt học sinh THCS tại Làng Hy Vọng tham gia.

Lớp học “Chạm đến tri thức”.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên báo cáo tổng kết những kết quả nổi bật mà lớp học đạt được. Với lực lượng nòng cốt là các sinh viên chuyên ngành của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, chương trình đã đổi mới phương pháp tiếp cận khi kết hợp giữa việc hệ thống hóa kiến thức Khoa học Tự nhiên nền tảng với trải nghiệm mô hình giáo dục STEM.

Thi bắn “Tên lửa nước”.

Thông qua các nhóm hướng dẫn thực hành, các em không chỉ nắm vững kiến thức hóa học, cách tính hóa trị, phân loại hợp chất mà còn được tự tay lắp ráp mô hình phân tử và thực hiện nhiều thí nghiệm hóa học trực quan sinh động, hấp dẫn như "Bảng ký tên diệu kỳ", thí nghiệm biến đổi màu sắc dung dịch…

Trải nghiệm thực tế hấp dẫn dành cho học sinh như: Hành trình “Em làm Nhà Khoa học”.

Đánh giá về hiệu quả lớp học, lãnh đạo Làng Hy Vọng ghi nhận tâm huyết của sinh viên cùng sự đồng hành trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc đã giúp học sinh xóa bỏ sự rụt rè, khơi dậy niềm đam mê đối với các môn Khoa học Tự nhiên, tạo hành trang vững chắc để các em tự tin bước vào bậc THPT.

Lắp đặt 1 máy điều hòa cho Phòng Y tế của Làng Hy Vọng.

Trong khuôn khổ chương trình tổng kết lớp học, Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên trao tặng và lắp đặt 1 máy điều hòa cho Phòng Y tế của Làng Hy Vọng; tổ chức chuỗi hoạt động Ngày hội STEM “Chạm đến khoa học” và trải nghiệm thực tế hấp dẫn dành cho học sinh như: Hành trình “Em làm Nhà Khoa học”; trình diễn thí nghiệm hóa học; trải nghiệm “Em làm bác sĩ”; thi bắn “Tên lửa nước”… tạo không khí vui tươi, sôi nổi, giúp các học sinh có thêm kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe và thực hành kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu.