Ngày 21/11/2026, hành trình ấy tiếp tục đến với Trường THCS Phùng Nguyên (phân hiệu 2), tỉnh Phú Thọ, mang theo những cuốn sách ý nghĩa và thông điệp về tình yêu tri thức, tinh thần sẻ chia, niềm đam mê khám phá khoa học.

Từ ý tưởng của học sinh đến hành trình sẻ chia tri thức

Tại Trường THCS Phùng Nguyên (phân hiệu 2), chương trình trao tặng sách thuộc dự án “Tủ sách dùng chung - Sách và niềm đam mê sáng tạo khoa học” diễn ra trong không khí ấm áp, gần gũi với sự tham gia của đại diện nhà trường, các thành viên dự án, phụ huynh và 35 học sinh.

Trưởng nhóm dự án trao tặng sách cho đại diện Ban Giám hiệu nhà trường.

Điểm đặc biệt của chương trình không chỉ nằm ở những cuốn sách được trao tặng mà còn ở câu chuyện phía sau hành trình ấy. Dự án được khởi xướng từ năm 2023 bởi các học sinh với mong muốn chia sẻ sách, đưa tri thức đến gần hơn với những bạn nhỏ còn ít có điều kiện tiếp cận các nguồn tài liệu bổ ích.

Sách được trao tặng, bổ sung vào tủ sách dùng chung của nhà trường.

Từ những đồng tiền tiết kiệm, sự chủ động lựa chọn sách đến việc tổ chức các chuyến đi trao tặng và giao lưu đọc sách, các em đã biến một ý tưởng đẹp thành những hành động thiết thực. Đến nay, dự án đã thực hiện chuyến đi thứ 14, tiếp tục nối dài hành trình lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng.

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phùng Nguyên phát biểu tại chương trình tiếp nhận sách.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo Trường THCS Phùng Nguyên bày tỏ niềm vui khi được đón đoàn dự án trở về thăm, giao lưu và trao tặng sách cho thầy trò nhà trường.

Theo đại diện nhà trường, những cuốn sách được trao tặng sẽ góp phần làm phong phú thêm nguồn tài liệu thư viện, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và khơi dậy niềm say mê đọc sách trong học sinh.

Cụ của Triệu Bảo Thư, nguyên Hiệu trưởng trường cấp 1, cấp 2 tại địa phương, nay là Trường THCS Phùng Nguyên phát biểu tại chương trình.

Đặc biệt, chương trình còn mang ý nghĩa kết nối với quê hương khi TS. Triệu Anh Trung là người con của Phùng Nguyên, từng học tập dưới mái trường này. Sự trở về của một cựu học sinh cùng các thành viên dự án, mang theo những cuốn sách và tình cảm dành cho thế hệ học sinh hôm nay, là minh chứng đẹp cho sự gắn bó với quê hương, mái trường.

Đại diện nhà trường chia sẻ sự trân trọng đối với ý tưởng và những nỗ lực của các em học sinh, đồng thời ghi nhận vai trò đồng hành của phụ huynh, thầy cô trong việc khích lệ, tạo điều kiện để dự án được duy trì và phát triển.

Đại diện nhà trường trao giấy khen, ghi nhận những đóng góp của các thành viên nhóm dự án.

“Các em học sinh trong đoàn hôm nay không chỉ mang đến những cuốn sách mà còn lan tỏa một bài học quý giá về tình yêu tri thức, lòng nhân ái và tinh thần chủ động cống hiến cho cộng đồng”, đại diện nhà trường nhấn mạnh.

Mỗi trang sách mở ra một hành trình khám phá

Đại diện nhóm dự án, em Triệu Bảo Thư, học sinh lớp 12A2, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, bày tỏ niềm vinh dự khi được trở lại với vai trò trưởng nhóm, tiếp tục hành trình lan tỏa văn hóa đọc đến các bạn học sinh.

Trưởng nhóm dự án Triệu Bảo Thư phát biểu, chia sẻ về hành trình lan tỏa văn hóa đọc và niềm đam mê sáng tạo khoa học đến học sinh.

Chia sẻ về lý do lựa chọn chủ đề “Sách và niềm đam mê sáng tạo khoa học” cho chương trình lần này, Bảo Thư cho biết nhóm mong muốn khơi gợi ở các em học sinh sự tò mò, tinh thần khám phá và khả năng tìm tòi những điều mới mẻ trong cuộc sống.

Theo nữ sinh, sách giúp mỗi người hiểu hơn về thiên nhiên, con người và cuộc sống. Trong khi đó, niềm đam mê khám phá khoa học bắt đầu từ những câu hỏi tưởng chừng rất giản dị, từ sự tò mò trước những điều quen thuộc hằng ngày.

Học sinh hào hứng tham gia hoạt động đọc sách tại chương trình.

Bảo Thư chia sẻ: “Đam mê khám phá sáng tạo khoa học là sự tò mò trước những điều tưởng chừng quen thuộc hằng ngày, để từ đó đặt câu hỏi ‘tại sao’ và không ngừng tìm tòi những cách làm mới, giải pháp mới”.

Với em, tình yêu sách cũng là một hành trình được nuôi dưỡng qua từng giai đoạn trưởng thành. Khi còn nhỏ, Bảo Thư từng mong muốn có thể tự đọc những câu chuyện cổ tích mà không cần sự trợ giúp của bố mẹ. Khi lớn hơn, em dần yêu thích những cuốn sách khoa học để tìm lời giải cho những tò mò về thế giới tự nhiên, học cách nhìn nhận vấn đề và tiếp cận tư duy của các nhà nghiên cứu.

Học sinh sôi nổi trao đổi, chia sẻ cảm nhận về những cuốn sách vừa đọc.

“Với chị, đọc sách không chỉ là một sở thích mà nó là cách để chị học cách suy nghĩ sâu sắc hơn và hiểu rằng đằng sau mỗi điều nhỏ bé trong cuộc sống đều có những điều thú vị để khám phá”, nữ sinh chia sẻ.

Từ trải nghiệm của bản thân, Bảo Thư mong muốn những cuốn sách được trao tặng sẽ không đơn thuần là tài liệu học tập mà còn trở thành người bạn đồng hành với các em trong những năm tháng tuổi học trò. Biết đâu, một cuốn sách phù hợp có thể giúp một học sinh thêm yêu khoa học, yêu thiên nhiên, hình thành thói quen đọc sách hoặc bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.

Gửi gắm thông điệp đến các bạn học sinh Trường THCS Phùng Nguyên, em nói: “Có những chuyến đi giúp ta khám phá thế giới bằng đôi chân. Nhưng cũng có những hành trình bắt đầu chỉ từ một trang sách. Và đôi khi, chỉ cần một cuốn sách phù hợp xuất hiện đúng lúc, nó có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận bản thân và cuộc sống”.

Học sinh đọc sách tại khuôn viên thư viện xanh của nhà trường. Công trình do anh Nguyễn Duy Quân - đại diện doanh nghiệp địa phương, tài trợ.

Đó cũng là điều mà nhóm dự án mong muốn gửi đến các em: hãy bắt đầu tình yêu đọc sách từ những trải nghiệm nhỏ bé, tự nhiên nhất. Mỗi trang sách được mở ra có thể là khởi đầu cho một ý tưởng, một niềm đam mê hoặc một ước mơ mới.

Lan tỏa văn hóa đọc bằng những trải nghiệm thiết thực

Sau phần phát biểu và trao tặng sách, chương trình tiếp tục với các hoạt động đọc sách, giao lưu và tương tác giữa thành viên dự án với học sinh nhà trường.

Các em được trực tiếp đọc sách, tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi và chia sẻ cảm nhận về những nội dung vừa khám phá. Những phần quà được trao tặng cho học sinh tham gia trò chơi và toàn bộ học sinh tham gia hoạt động đọc sách, góp phần tạo nên không khí hào hứng, gần gũi.

Thông qua những hoạt động này, sách không còn đơn thuần là những trang giấy chứa đựng kiến thức mà trở thành cầu nối để các em cùng trao đổi, chia sẻ suy nghĩ, mạnh dạn đặt câu hỏi và khám phá những điều mới mẻ.

Đại diện nhà trường khẳng định sẽ trân trọng tiếp nhận, bảo quản và khai thác hiệu quả những cuốn sách được trao tặng; đồng thời tạo điều kiện để học sinh thường xuyên tiếp cận, đọc và chia sẻ kiến thức bổ ích từ sách. Nhà trường cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, kết nối và đồng hành của dự án, phụ huynh cùng các thành viên để những hoạt động ý nghĩa tương tự được duy trì và lan tỏa.

Từ một ý tưởng được khởi nguồn bởi học sinh, hành trình “Tủ sách dùng chung” cho thấy trẻ em hoàn toàn có thể trở thành những chủ thể tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng. Khi được gia đình, thầy cô và xã hội tin tưởng, đồng hành, các em có thể biến tình yêu tri thức thành hành động thiết thực, truyền cảm hứng cho bạn bè và những người xung quanh.

Các thành viên nhóm dự án chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh nhà trường tham gia hoạt động đọc sách.

Mỗi cuốn sách được trao đi không chỉ mang theo tri thức mà còn gửi gắm niềm tin rằng, từ những trang sách hôm nay, các em có thể mở ra những chân trời mới, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước kiến tạo tương lai bằng chính sự tò mò, sáng tạo và khát vọng học hỏi của mình./.