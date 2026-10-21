Học sinh làm thêm cần biết quy định những quy định nào?

Từ phục vụ tại cửa hàng, quán ăn đến bán hàng hoặc hỗ trợ kinh doanh, công việc làm thêm của học sinh ngày càng đa dạng. Dù vậy, một công việc có vẻ nhẹ nhàng, được trả lương và do học sinh tự nguyện nhận làm không đồng nghĩa với việc công việc đó đương nhiên phù hợp với quy định pháp luật.

Tại Hội thảo “Kết nối, chuyển tuyến và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người từ Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người năm 2026” do Cục Bà mẹ và Trẻ em tổ chức, bà Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp, lưu ý rằng hành vi bóc lột trẻ em không nhất thiết phải gắn với công việc nặng nhọc. Việc sử dụng lao động trẻ em không phù hợp với quy định của pháp luật lao động cũng có thể thuộc trường hợp này.

Vì vậy, việc nhận diện đúng các giới hạn pháp lý là điều cần thiết để học sinh bảo vệ quyền lợi của mình khi đi làm thêm. Theo Bộ luật Lao động năm 2019, không chỉ cơ sở sử dụng lao động mà người lao động chưa thành niên phải tuân thủ những quy định riêng về độ tuổi được làm việc, thời giờ làm việc và các điều kiện sử dụng lao động.