“Giá trị sâu xa của mô hình không nằm ở số người được tập huấn, mà ở khả năng hình thành một cộng đồng cùng học, cùng tiến bộ, không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chuyển đổi số”, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP HCM chia sẻ tại chương trình bồi dưỡng năng lực số tổ chức ngày 28/11 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Theo ông Sơn, điểm mới của chương trình “Bình dân học vụ số” trong ngành giáo dục là chuyển từ tư duy phổ cập công nghệ sang phát triển năng lực con người, từ biết sử dụng đến làm chủ và sáng tạo trong môi trường số.

Đáng chú ý, mô hình hướng đến việc xây dựng đội ngũ giáo viên, học sinh trở thành những “đại sứ số”. Trong đó, giáo viên và cán bộ quản lý không chỉ cần thành thạo các kỹ năng số thiết yếu mà còn có khả năng hướng dẫn, hỗ trợ những người xung quanh. Học sinh cũng không chỉ là người tiếp nhận kiến thức mà được khuyến khích trở thành cầu nối đưa kỹ năng số đến gia đình và cộng đồng.

TS Huỳnh Văn Sơn cho rằng, việc đưa phụ huynh vào mô hình bồi dưỡng giúp mở rộng không gian học tập số từ nhà trường đến gia đình, tạo sự đồng hành giữa các thế hệ. Đây cũng là cách để việc phổ cập kỹ năng số không bị giới hạn trong phạm vi những người trực tiếp tham gia tập huấn. Ảnh: Sơn Huỳnh

“Ý tưởng gắn kết phụ huynh giúp mở rộng không gian học tập số từ nhà trường đến gia đình, tạo sự đồng hành giữa các thế hệ, cùng phát triển năng lực số là một phát hiện rất sâu sắc mà chúng tôi tâm đắc”, ông Sơn nhấn mạnh.

Chương trình được Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang phối hợp với Trường Đại học Sư phạm TP HCM nghiên cứu, xây dựng trong khoảng 6 tháng. Nội dung bồi dưỡng hướng đến đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, tập trung vào kiến thức, kỹ năng số phục vụ quản lý, giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Một trong những căn cứ triển khai là Thông tư 18/2026/TT-BGDĐT về Khung năng lực số dành cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Theo đó, khung năng lực không đơn thuần là bộ tiêu chuẩn về kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn định hướng đổi mới hoạt động dạy học, quản lý và phát triển chuyên môn trong môi trường giáo dục số.

Đưa “Bình dân học vụ số” từ trường học đến từng gia đình. Ảnh: Sơn Huỳnh

Việc cụ thể hóa khung năng lực này giúp giáo viên, cán bộ quản lý tự đánh giá trình độ, xác định nhu cầu bồi dưỡng, từ đó lựa chọn nội dung học tập phù hợp với yêu cầu công việc.

Theo ông Sơn, chuyển đổi số trong giáo dục không nên chỉ được đánh giá qua số lượng người được tập huấn hay mức độ phổ cập công nghệ. Điều quan trọng hơn là công nghệ có thực sự làm thay đổi chất lượng công việc, năng lực của con người và mở rộng cơ hội phát triển cho từng cộng đồng hay không.

Tại An Giang, chương trình bồi dưỡng được triển khai theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Hai đơn vị đặt mục tiêu đến hết tháng 10/2027 hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đồng thời gắn phát triển năng lực số trong ngành giáo dục với việc thúc đẩy sử dụng dịch vụ công và thanh toán trực tuyến.

Cũng trong ngày 28/11, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang và Trường Đại học Sư phạm TP HCM tổ chức lễ khai mạc khóa bồi dưỡng, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm mở rộng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ nhà giáo trên địa bàn.

Thông qua chương trình, hai đơn vị kỳ vọng xây dựng được mạng lưới những người có khả năng sử dụng, hướng dẫn và lan tỏa kỹ năng số, đưa chuyển đổi số trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường, gia đình và xã hội. Ảnh: Sơn Huỳnh

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang cho biết, việc phối hợp với Trường Đại học Sư phạm TP HCM trong nhiều năm qua đã góp phần tạo ra những kết quả tích cực cho ngành giáo dục địa phương.