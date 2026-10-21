Học sinh Lam Sơn giành huy chương đồng Olympic Vật lí quốc tế

Ngày 21.10, Sở GD&ĐT Thanh Hóa tổ chức lễ tuyên dương, trao thưởng cho em Lê Hồng Nhân và thầy giáo Nguyễn Bá Tư, người trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng em tham dự Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani lần thứ hai (FIPhO 2026).

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và phần thưởng cho em Lê Hồng Nhân và thầy giáo Nguyễn Bá Tư. Ảnh: Nguyễn Đạt

Kỳ thi diễn ra từ ngày 10 đến 17.10 tại TP. Samarkand, Uzbekistan, với sự tham gia của 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội tuyển Việt Nam có 4 học sinh được tuyển chọn từ nhóm học sinh lớp 11 năm học 2025-2026 đã tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lí quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Vượt qua các phần thi, Lê Hồng Nhân xuất sắc giành huy chương đồng, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của Trường THPT Chuyên Lam Sơn và ngành giáo dục Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, chúc mừng thành tích của học sinh, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của nhà trường, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng và gia đình trong quá trình học tập, rèn luyện của em.

Giám đốc Sở đề nghị Trường THPT Chuyên Lam Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh có năng lực tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế.