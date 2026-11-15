Học sinh Lâm Đồng thi tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội

Phần thi Sân khấu hóa của Đội Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa 2

Hội thi có sự tham gia của 5 đội đến từ các Trường THPT khu vực Tây Lâm Đồng: Chuyên Nguyễn Chí Thanh; Chu Văn An - Gia Nghĩa; DTNT N’Trang Lơng và Trung tâm GDTX - GDNN Tin học Đắk Nông. Trong đó, Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa có 2 đội dự thi.

Các đội thi trải qua 3 vòng thi với các nội dung: Chào hỏi; Tuyên truyền và Sân khấu hóa.

Phần Chào hỏi, mỗi đội thi thực hiện phần chào hỏi, giới thiệu về đơn vị, thành viên tham gia hội thi và thông điệp tuyên truyền của đội bằng hình thức thuyết trình, hoạt cảnh, hát, múa, hò, vè hoặc các hình thức sáng tạo phù hợp khác; nội dung ngắn gọn, sinh động, thể hiện tinh thần tuổi trẻ. Thời lượng không quá 5 phút.

Phần thi Sân khấu hóa của Trường THPT DTNT N’Trang Lơng

Về phần thi Tuyên truyền, mỗi đội trình bày bằng cách thuyết trình, báo cáo ý tưởng, sáng kiến về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong đoàn viên, thanh niên, học sinh. Thời lượng từ 5 - 10 phút (có thể sử dụng hình ảnh, slide chiếu minh họa phù hợp).

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho Trường THPT DTNT N’Trang Lơng

Trong phần thi Sân khấu hóa, mỗi đội thi xây dựng một thông điệp tuyên truyền với thời lượng không quá 15 phút bằng hình thức sân khấu hóa sinh động về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

Kết quả, Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh đạt giải Nhất; Trường THPT DTNT N’Trang Lơng đạt giải Nhì; Đội Trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa 2 đạt giải Ba. Các đội còn lại đạt giải Khuyến khích.