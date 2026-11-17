Em Nguyễn Dương Phương Linh, học sinh lớp 9/3, Trường Tiểu học và THCS Thạnh Mỹ, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng xuất sắc giành giải Nhì tại hội thi

Sự kiện do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Công an tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 14 - 15/11/2026 tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh). Hội thi quy tụ 30 gương mặt tiêu biểu đại diện cho các địa phương trên toàn quốc, bao gồm 15 học sinh bậc THCS và 15 học sinh bậc THPT.

Tham gia dự thi với tác phẩm “Nói không với ma túy”, em Nguyễn Dương Phương Linh đã gây ấn tượng mạnh nhờ kiến thức pháp luật vững vàng, nhận thức sâu sắc về hiểm họa của ma túy cũng như tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc đẩy lùi tệ nạn xã hội. Với phần thể hiện thuyết phục, em Nguyễn Dương Phương Linh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đoạt giải Nhì toàn quốc.

Em Nguyễn Dương Phương Linh (thứ 2 từ trái sang) nhận Giấy chứng nhận giải Nhì tại hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” dành cho học sinh phổ thông cấp toàn quốc năm 2026

Thông qua các phần thi, Ban Tổ chức hướng tới mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp học sinh nhận diện rõ tác hại của các chất gây nghiện, đặc biệt là các loại ma túy thế hệ mới ngụy trang tinh vi trong hàng tiêu dùng hay trên không gian mạng. Từ đó, các em được trang bị thêm kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước sự lôi kéo, dụ dỗ, góp phần ngăn chặn ma túy xâm nhập vào học đường.

Kết quả này sẽ tiếp tục tạo động lực để ngành giáo dục Lâm Đồng đổi mới phương pháp tuyên truyền, phát huy vai trò xung kích của học sinh, nhằm xây dựng một môi trường học đường an toàn, lành mạnh và nói không với ma túy.