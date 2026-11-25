Theo Newsflare, các em học sinh đang chơi trên sân trong giờ nghỉ giải lao thì cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện ở Nam Cotabato, Philippines.

Đoạn clip do Christine Pesantes quay lại cho thấy hình ảnh cơn lốc xoáy hình thành gần các em học sinh tại trường Trung học Quốc gia Poblacion Polomolok vào ngày 17/11.

Có thể thấy cơn lốc xoáy cuốn bụi và mảnh vụn lên không trung. Nhiều em nhỏ bỏ chạy trong khi một số nam sinh khác đứng gần đó quan sát.

Cơn lốc xoáy cuối cùng tan biến. Không có thương vong nào được báo cáo.

Cơn lốc xoáy xuất hiện trên sân trường. Ảnh cắt từ clip/Weather

Christine cho biết: "Tôi nghe thấy tiếng bọn trẻ la hét và sau đó chúng tôi nhìn thấy cơn gió đầu tiên của lốc xoáy, nó rất mạnh.

Các nam sinh vẫn đang chơi trên sân và một học sinh của chúng tôi suýt bị cuốn vào đó. Nó kéo dài khoảng một đến 2 phút trước khi cơn lốc xoáy biến mất.

Trường chúng tôi thường xuyên bị lốc xoáy tấn công và đôi khi thậm chí cả bão cát. Mặc dù cơn lốc xoáy đã hình thành ở trường chúng tôi, bọn trẻ vẫn cười lớn vì chúng nghĩ rằng điều đó không sao cả, chúng đã quen với việc lốc xoáy xảy ra thường xuyên. Đây là lần đầu tiên nó xảy ra mạnh đến vậy".

Lốc xoáy bụi là những cột không khí xoáy hình thành khi mặt trời làm nóng mặt đất, khiến không khí ấm phía trên bốc lên nhanh chóng.

Khi không khí nóng bốc lên, không khí lạnh hơn sẽ di chuyển vào để thay thế. Trong điều kiện thích hợp, chuyển động này có thể tạo ra một cột xoáy cuốn theo bụi và mảnh vụn, khiến xoáy lốc trở nên dễ nhìn thấy.

Không giống như những cơn lốc xoáy siêu mạnh, lốc xoáy bụi thường yếu hơn và thường gây ra ít thiệt hại, mặc dù những cơn lốc xoáy mạnh hơn vẫn có thể gây nguy hiểm.