Học sinh kiểm tra định kỳ trên máy tính: Máy lỗi, mất mạng xử lý ra sao?

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm tra, đánh giá học sinh THCS và THPT, trong đó lần đầu đề xuất cho phép tổ chức kiểm tra định kỳ bằng bài kiểm tra trên máy tính.

Nhà trường tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin. Ảnh: HUST/CLO

Theo dự thảo, hình thức kiểm tra này chỉ được thực hiện khi nhà trường đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm kiểm tra, đánh giá và nhân lực vận hành theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Các trường không bắt buộc phải triển khai đại trà hình thức kiểm tra trên máy tính.

Một trong những vấn đề được quan tâm là cách xử lý khi học sinh đang làm bài nhưng máy tính gặp trục trặc, mất kết nối mạng, mất điện hoặc hệ thống phần mềm xảy ra lỗi khiến bài làm bị gián đoạn, không được lưu đầy đủ.

Theo phương án của Bộ GD&ĐT, nếu sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến kết quả làm bài, hiệu trưởng được giao chủ động quyết định phương án xử lý. Học sinh có thể được tổ chức kiểm tra lại hoặc chuyển sang hình thức làm bài trên giấy trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự cố.

Dự thảo cũng yêu cầu nhà trường phải có phương án dự phòng trước khi tổ chức kiểm tra trên máy tính. Học sinh và cha mẹ học sinh phải được thông báo trước về hình thức kiểm tra cũng như các yêu cầu kỹ thuật liên quan.

Đáng chú ý, bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính được lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử và có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy nếu đáp ứng các yêu cầu về xác thực, bảo mật và lưu trữ theo quy định.

Tuy nhiên, nhiều địa phương cho rằng cần quy định cụ thể hơn thế nào được xem là “sự cố kỹ thuật”. Sở GD&ĐT Sơn La đề nghị làm rõ các trường hợp như mất điện diện rộng, mất kết nối mạng kéo dài, lỗi phần mềm hoặc mất dữ liệu bài làm; đồng thời cần có khung tiêu chuẩn tối thiểu về thiết bị, băng thông, phần mềm, bảo mật, lưu trữ và sao lưu dữ liệu.

Trong khi đó, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh cũng đề nghị có yêu cầu cụ thể về hạ tầng, thẩm định phần mềm, bảo mật đề và bài làm, cũng như phương án xử lý khi xảy ra sự cố trên diện rộng.

Theo Bộ GD&ĐT, các yêu cầu kỹ thuật và quy trình xử lý sự cố sẽ tiếp tục được nghiên cứu, cụ thể hóa trong văn bản hướng dẫn thực hiện nếu dự thảo được ban hành. Việc đưa kiểm tra định kỳ trên máy tính vào quy định được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho các trường trong đánh giá học sinh.