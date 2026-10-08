Học sinh không phải đóng tiền tăng cường, tự nguyện học theo nhu cầu

Tăng thực hành, trải nghiệm, vận dụng

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT ngày 30/9/2026, quy định về giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Học sinh tự nguyện tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu (Ảnh minh hoạ).

Thông tư nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về đổi mới giáo dục và đào tạo, các quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn trong tổ chức dạy học tại trường phổ thông, theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Văn bản quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức, yêu cầu tổ chức, cơ chế tài chính, trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hai nhóm chương trình; đồng thời phân định với dạy thêm, học thêm.

Giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, trong thời gian dạy học hai buổi mỗi ngày hoặc theo lộ trình này đối với những cơ sở chưa đủ điều kiện.

Nội dung nhằm bổ sung kiến thức cần thiết, tăng thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức và phát triển phẩm chất, năng lực người học theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông.

Đây là những nội dung cơ bản, nền tảng mà mọi học sinh đều được tiếp cận. Việc tổ chức không làm phát sinh môn học mới hoặc tăng yêu cầu cần đạt của chương trình.

Thông tư cũng không cho phép dạy trước, dạy lại nội dung các môn học; tổ chức ôn tập, luyện thi hoặc biến chương trình này thành dạy thêm, học thêm.

Đáng chú ý, học sinh không phải đóng tiền cho phần giáo dục tăng cường. Kinh phí thực hiện được bảo đảm theo quy định pháp luật.

Nhà trường không được chuyển, tách những nội dung thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước hoặc thuộc phần giáo dục tăng cường sang chương trình theo nhu cầu để thu kinh phí.

Chương trình theo nhu cầu được tổ chức ngoài thời gian chính khóa và phần tăng cường, nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích và định hướng phát triển cá nhân của học sinh.

Nội dung có thể mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu về văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, hướng nghiệp, khởi nghiệp, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, kỹ năng và các lĩnh vực phù hợp khác.

Học sinh, cha mẹ hoặc người giám hộ tự nguyện lựa chọn việc tham gia. Nhà trường không được ép buộc, vận động mang tính áp đặt hoặc tạo áp lực. Việc tham gia hay không tham gia cũng không được dùng làm căn cứ đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, xét thi đua, khen thưởng hoặc phân loại học sinh.

Với cơ sở giáo dục công lập, khoản thu được thực hiện theo danh mục và không vượt mức do UBND cấp tỉnh quyết định. Việc thu, chi phải công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

Siết dạy thêm, tăng trách nhiệm nhà trường

Thông tư nêu rõ, dạy thêm, học thêm thực hiện theo quy định riêng của pháp luật và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 85.

Việc phân loại một chương trình là giáo dục tăng cường, theo nhu cầu hay dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào mục tiêu, đối tượng, nội dung, mức độ yêu cầu, thời gian và cách thức tổ chức, không dựa vào tên gọi.

Nghiêm cấm lợi dụng hai hình thức trên để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

Nhà trường cũng không được thu tiền đối với phần tăng cường hoặc chuyển những nội dung thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước sang chương trình theo nhu cầu để thu kinh phí.

Mỗi năm học, cơ sở giáo dục phải xây dựng riêng kế hoạch cho từng nhóm và công khai các nội dung theo quy định trước khi tổ chức.

Việc gửi kế hoạch đến cơ quan quản lý giáo dục nhằm phục vụ theo dõi, giám sát, không phải điều kiện để trường được tổ chức.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, đội ngũ, tài liệu, học liệu, điều kiện tổ chức, tài chính, an toàn và quyền lợi của người học.

Nếu phối hợp với tổ chức, cá nhân bên ngoài, nhà trường phải thẩm định các điều kiện liên quan, ký hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, giám sát.

Thông tư cũng quy định yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, y tế trường học và an toàn trong quá trình tổ chức.