Học sinh khám phá Robotics trong Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa

Học sinh đăng ký thi khám phá công nghệ Robotics

Chương trình được tổ chức với mong muốn mang đến cho các em học sinh một sân chơi công nghệ bổ ích, nơi các em được trực tiếp khám phá, trải nghiệm Robotics và STEM, thử sức với những cuộc thi robot hấp dẫn, phát huy tư duy sáng tạo và khơi dậy niềm đam mê khoa học công nghệ.

Tại chương trình, các hoạt động trải nghiệm Robotics và STEM mang đến cho học sinh cơ hội tiếp cận công nghệ thông qua những mô hình robot thông minh, các thử thách điều khiển và sân chơi kiến thức công nghệ thú vị.

Trung tâm Giáo dục Công nghệ MindTech giới thiệu các bộ học cụ Robotics và STEM, tạo điều kiện để các em khám phá tư duy lập trình, khả năng vận hành robot, tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua trải nghiệm thực tế.

Các nhóm học sinh bước vào thi đấu robot ORC K2, đua xe Robotics

Từ những màn thi đấu robot ORC K2, đua xe Robotics Betaset đến các minigame kiến thức công nghệ, mỗi hoạt động mở ra cơ hội học hỏi, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và giúp các em hiểu hơn về ứng dụng của công nghệ trong đời sống.

Tại sự kiện, học sinh được tiếp cận lắp ráp cơ khí, hệ thống truyền động, cảm biến, điều khiển robot và ứng dụng tự động hóa. Bên cạnh đó, học sinh cũng được tìm hiểu về các chủ đề như Smart Home, trí tuệ nhân tạo và công cụ số phục vụ học tập, công việc.