Học sinh kể giây phút hiểm nguy khi trường THCS Kim Liên bốc cháy

Khoảng 16h ngày 5/11, tại phố Hoàng Tích Trí, khu vực xảy ra vụ cháy ở Trường THCS Kim Liên vẫn có học sinh và người dân đứng theo dõi, nghe ngóng thông tin.

Có mặt tại cổng trường, em M. học sinh lớp 8A5, cho biết sau khi xảy ra vụ cháy vào trưa cùng ngày, em đã về nhà nhưng chiều tiếp tục quay lại để xem tình hình.

M. kể, khoảng 12h, sau khi kết thúc buổi học sáng, em cùng một số bạn vẫn nán lại trường uống nước, trò chuyện. Bất ngờ, em nghe tiếng động lớn, sau đó thấy một số học sinh lớp dưới chạy ra và nói hình như có cháy.

Chiều 5/11, một số người dân đến khu vực gần cổng trường theo dõi sự việc

Ban đầu, M. chưa nhìn thấy khói hay lửa. Tuy nhiên, khi chạy về khu vực lớp học tại dãy nhà E để tìm các bạn, em phát hiện trước cửa lớp có những đốm tàn màu đen bay.

"Em phủi những đốm tàn trên quần rồi gọi các bạn chạy nhanh ra ngoài. Sau đó, học sinh các lớp cũng đều chạy thoát ra cổng", M. kể.

Theo nam sinh, lớp em nằm ở dãy E, khu vực phía trong cùng của trường. Đây là khu nhà học tạm mà học sinh Trường THCS Kim Liên chuyển đến từ đầu năm học vì trường đang xây dựng.

Sau khi thoát ra khỏi trường, Minh lấy xe đạp và về nhà. Đến chiều, khi chưa có thêm thông tin cụ thể về vụ việc, em quyết định quay lại khu vực cổng trường để theo dõi.

Trước đó, xe cứu thương đã xuất hiện tại hiện trường (ảnh: Thanh Hà)

Cũng có mặt tại khu vực cổng trường học, em Trần V., học sinh lớp 6A02, cho biết thời điểm xảy ra cháy, em đang ở sân trường. Em nhìn thấy khói bốc lên từ một phòng học.

"Thầy giáo và các cô chạy ra hô cháy, yêu cầu học sinh di chuyển ra ngoài", nữ sinh kể.

Cũng theo học sinh này, lớp em ở phía trong gần cuối nên các bạn cùng chen nhau chạy ra. Thầy cô giáo hướng dẫn học sinh chạy sang Trường tiểu học Kim Liên A để lánh nạn và chờ bố mẹ đến đón.

Sau khi được đưa ra ngoài, nhìn đám cháy với khói bốc cao em rất sợ hãi.

Cả hai học sinh cho biết, tuy học tạm ở các dãy nhà mái tôn nhưng phòng học có điều hòa, điện chiếu sáng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội đã nắm được vụ việc từ trưa. Hiện cơ quan chức năng đang xử lý và UBND phường sẽ có báo cáo. Phía Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ có chỉ đạo về việc rà soát cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn trường học.

Được biết, vụ cháy xảy ra khoảng 12h ngày 5/11.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, khoảng 13h cùng ngày, xe cấp cứu đã đến hiện trường và rời đi sau 30 phút.

Theo Công an TP Hà Nội, trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện, Giám đốc CATP Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.