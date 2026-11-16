Học sinh kể chuyện quê hương qua điệu lý

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Tuy 1 biểu diễn tại Liên hoan Búp măng xinh tỉnh năm 2026.

“Quê hương tôi sông nước mênh mông một dòng phù sa/ Chao nghiêng cánh cò bay lả bay la trên đồng/ Gò Quao ơi, đất mẹ anh hùng còn âm vang chiến công/ Trên dòng Cái Lớn ngày ấy giặc thù khiếp kinh/ Qua bao năm tháng gian truân miệt mài dựng xây/ Quê hương trên đường đổi mới phồn vinh đẹp giàu/ Đồng ruộng xanh thắm tươi một màu, trường lớp khang trang/ Thêm dòng điện sáng, lộ mới/ Rạng ngời thôn quê...”. Đó là phần mở đầu của liên khúc “Lý Gò Quao quê hương tôi” theo điệu lý chim quyên được học sinh lớp 3 Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Tuy 1 mang đến liên hoan búp măng xinh tỉnh năm 2026.

Học sinh còn gây ấn tượng với khán giả, ban giám khảo bằng điệu lý kéo chài có nhịp điệu vui tươi, khỏe khoắn: “Nắng xuân về Vĩnh Tuy, Vĩnh Thắng/ Sáng bừng lên nhịp sống hân hoan/ Dòng sông... dòng sông Cái Lớn mênh mang/ Ai về thị trấn Nhà Ngang thì về/ Hương khóm dạt dào, hương mía ngọt ngào/ Ta về, ta về Vĩnh Hòa Hưng Nam/ Có ai về Vĩnh Hòa Hưng Bắc/ Ngắm vườn tiêu bát ngát xum xuê/ Hò ơ... Sầu riêng, cam, quýt đong đưa/ Thơm mùi trái chín say sưa lòng người/ Gian khó qua rồi, no ấm đang về/ Quê mình, quê mình một màu thắm tươi…”.

Không chọn cách giới thiệu quê hương bằng cách thuyết minh, học sinh Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Tuy 1 mang đến màn trình diễn hấp dẫn, với lời ca, điệu lý trong trẻo về hình ảnh quê hương Gò Quao (chưa sáp nhập) gần gũi, mộc mạc khiến người xem vừa thích thú vừa cảm nhận được tình cảm của các em dành cho quê hương.

Em Nguyễn Ngọc Minh Anh, học sinh lớp 3/1 là thành viên đội văn nghệ Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Tuy 1, cho biết: “Em thích hát, múa nên khi hát lý chim quyên, lý kéo chài không khó lắm. Lúc đầu em hơi hồi hộp vì đứng trên sân khấu trước rất nhiều người, nhưng khi được cổ vũ em lấy lại tự tin. Qua lần thi này em biết và muốn giới thiệu với mọi người về cảnh đẹp, nét văn hóa và sản vật đặc trưng của quê hương”.

Thầy Lê Văn Nghiệp, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Tuy 1, cho biết trường muốn học sinh đến với hội thi không chỉ bằng một tiết mục văn nghệ mà còn mang theo câu chuyện về quê hương. Vì vậy, giáo viên cùng học sinh tìm hiểu nét đặc trưng của huyện Gò Quao (chưa sáp nhập), lựa chọn cách thể hiện gần gũi với lứa tuổi học sinh. Qua câu hò, điệu lý, bài vè, học sinh vừa được rèn luyện kỹ năng biểu diễn, làm việc nhóm vừa thêm hiểu và yêu quê hương.

Theo thầy Nghiệp, điều đáng mừng không chỉ là sự đón nhận của khán giả hay đánh giá tích cực từ ban giám khảo mà là sự trưởng thành của học sinh sau quá trình tập luyện. Các em dần mạnh dạn hơn, tự tin thể hiện trước đám đông.

Chị Nguyễn Thu Hương, ngụ phường Rạch Giá đến xem, cổ vũ con gái dự thi cho biết chị ấn tượng với phần thi của học sinh ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Tuy 1. Điểm đặc biệt của tiết mục là cách các em sử dụng chất liệu dân gian Nam Bộ để kể câu chuyện về vùng đất các em sinh ra và lớn lên.

Điệu lý, câu hò không cầu kỳ về ngôn từ, nhưng có sức gợi bởi sự chân chất, hồn nhiên. “Mỗi học sinh đảm nhận một phần giới thiệu, tạo nên sự nối tiếp nhịp nhàng, lúc đối đáp, lúc đồng thanh, làm không khí sân khấu thêm sôi nổi”, chị Hương nói.

Anh Nguyễn Quốc Nam, ngụ xã Châu Thành, cho rằng các địa danh, hình ảnh vốn quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày ở Gò Quao trở nên mới mẻ khi được đưa lên sân khấu. Qua lời giới thiệu của các em, khán giả có dịp hình dung về Gò Quao bình dị, nghĩa tình, nơi có nhiều sản vật hấp dẫn cùng những chiến công oanh liệt trong kháng chiến và thành quả xây dựng quê hương hôm nay.

Khi địa giới hành chính có nhiều thay đổi, việc học sinh tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và các giá trị đặc trưng của quê hương càng có ý nghĩa. Bởi dù tên gọi đơn vị hành chính có thay đổi nhưng ký ức, phong tục, tập quán và tình cảm gắn bó với quê hương vẫn luôn là một phần quan trọng trong mỗi người.

Ban giám khảo liên hoan đánh giá màn giới thiệu quê hương bằng điệu hò, bài vè của Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Tuy 1 tạo được dấu ấn riêng. Không chỉ thể hiện khả năng ca hát, múa, diễn xuất, học sinh còn gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống và bản sắc văn hóa địa phương. Từ một tiết mục trên sân khấu, câu chuyện quê hương Gò Quao được lan tỏa đến bạn bè, thầy cô và người xem ở nhiều địa phương.