Tiết mục văn nghệ chào mừng tại vòng Chung kết và trao giải cuộc thi “Em kể chuyện Dinh Độc Lập” năm 2026.

Theo đó, tại Phòng Khánh tiết trong Di tích lịch sử Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất), 10 thí sinh đã lần lượt trình bày bài thi trước ban giám khảo và hơn 500 học sinh đến cổ vũ. Sau một buổi tranh tài, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho em Nguyễn Hồng Hoài Diệp, học sinh lớp 6.7 Trường THCS Lý Thánh Tông, với phần thi “Khoảng lặng sau cánh cổng”; hai giải Nhì thuộc về em Sơn Thị Ngọc Thảo, Trường THCS Thuận Giao, với câu chuyện “Nắng qua rèm đá” và em Mai Thiên Quý, lớp 6.1 Trường THCS Hà Huy Tập, với câu chuyện “Phi công Nguyễn Thành Trung và hai vòng tròn đỏ”.

Ông Trần Hữu Phước, Phó Giám đốc Hội trường Thống Nhất (giữa) cùng đại biểu trao giải thưởng cho các thí sinh đoạt giải cuộc thi.

Ban tổ chức cũng đã trao hai giải Ba cho em Lê Thị Mỹ Uyên, lớp 7A7 Trường THCS Bình Chánh, với phần thi “Sự kiện ngày 30/4 - chú Nguyễn Kim Duyệt và chiếc xe tăng 380” và em Đoàn Lâm Ánh Liên, lớp 7.11 Trường THCS Nguyễn Văn Luông, với phần thi “Phi công Nguyễn Thành Trung”. Ngoài ra, cuộc thi có 5 giải Khuyến khích, 1 giải Được yêu thích nhất và 11 giải Đồng hành.

Ông Trần Hữu Phước, Phó Giám đốc Hội trường Thống Nhất, cho biết với chủ đề “Dinh Độc Lập - Tự hào di sản Thành phố mang tên Bác”, cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam. Sau gần một tháng phát động, ban tổ chức nhận được hơn 1.500 tác phẩm của học sinh các trường THCS trên địa bàn Thành phố. Các em chọn đề tài từ những sự kiện và nhân vật lịch sử, hiện vật trưng bày đến không gian nội thất và vai trò của Di tích lịch sử Dinh Độc Lập trong đời sống văn hóa hiện nay.

Thí sinh trình bày phần thi của mình bằng hình ảnh và âm thanh để người xem dễ hình dung câu chuyện về Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Theo đó, học sinh được tạo điều kiện tham quan di tích, nghe thuyết minh, ghi chép và quay phim để chuẩn bị bài dự thi. Qua việc đối chiếu tư liệu với những gì quan sát tại chỗ, các em có thể chọn một chi tiết để tìm hiểu sâu và kể lại bằng lời của mình. Nhà trường, giáo viên và phụ huynh đồng hành trong quá trình chuẩn bị, còn học sinh trực tiếp xây dựng và thể hiện câu chuyện.

Ở vòng Chung kết, mỗi thí sinh có từ 3 đến 5 phút trình bày và 3 phút trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Các em được khuyến khích phát triển nội dung từ video đã gửi, bổ sung những phát hiện hoặc lý giải mới. Ban giám khảo đánh giá độ chính xác của thông tin lịch sử, văn hóa, kiến trúc; đồng thời xem xét cách kể, khả năng trình bày, trả lời câu hỏi và sự sáng tạo của từng thí sinh.

Ông Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Hội trường Thống Nhất, cho rằng kiến trúc, lịch sử và ký ức đan xen đã tạo nên bản sắc của Di tích lịch sử Dinh Độc Lập. Theo đó, những lớp giá trị ấy đặt ra yêu cầu đổi mới cách nghiên cứu và giới thiệu di tích để công chúng hôm nay hiểu sâu hơn về công trình.