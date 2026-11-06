Học sinh học trực tuyến, tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy Trường Trung học cơ sở Kim Liên

Vụ cháy xảy ra tại điểm học tạm của Trường Trung học cơ sở Kim Liên. Ảnh: Trang thông tin điện tử phường Kim Liên, thành phố Hà Nội

Tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định hoạt động dạy và học cho Trường Trung học cơ sở Kim Liên

Ngày 5/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Công điện số 72/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà tạm Trường Trung học cơ sở Kim Liên tại số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

Công điện nêu: Khoảng 12 giờ 18 phút ngày 5/11/2026, xảy ra vụ cháy nhà tạm Trường Trung học cơ sở Kim Liên tại số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội làm 1 người tử vong. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn; tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định các hoạt động dạy và học cho Trường Trung học cơ sở Kim Liên; phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát, bảo đảm các điều kiện an toàn tối đa theo quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục phổ thông.

Khẩn trương có giải pháp phù hợp, tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

3. Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ, không lường trước hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Tăng cường kiểm tra, chỉ tổ chức dạy học khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn

Để khắc phục hậu quả sau vụ cháy tại Trường Trung học cơ sở Kim Liên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 6169/UBND-KGVX ngày 5/11 về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cũng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý và các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, kiến thức, kỹ năng về an toàn trường học, phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu chủ động rà soát điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn trường học, cơ sở vật chất, hệ thống phòng học và các điều kiện phòng cháy, chữa cháy.

Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về việc tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, không để xảy ra mất an toàn do chủ quan, lơ là hoặc thiếu trách nhiệm.

Đối với các cơ sở đang xây dựng, cải tạo công trình hoặc phải tổ chức cho học sinh học nhờ, học tạm, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, chỉ tổ chức dạy học khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn, tuyệt đối không tổ chức dạy học tại địa điểm chưa bảo đảm an toàn.

Công trình thi công trong khuôn viên trường phải có biện pháp rào chắn, ngăn cách, bố trí lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận khu vực thi công.

Đối với Trường Trung học cơ sở Kim Liên, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội yêu cầu nhà trường xây dựng phương án học trực tuyến trước mắt, bảo đảm không làm gián đoạn chương trình giáo dục.

Đồng thời, Sở phối hợp với chính quyền địa phương rà soát hệ thống trường học lân cận, xây dựng phương án bố trí địa điểm học tập phù hợp, ổn định cho học sinh trong thời gian nhà trường triển khai hoạt động xây dựng, cải tạo.

Sở cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ sách giáo khoa, vở ghi bị hư hỏng, thất lạc của học sinh sau sự cố.

Trên cơ sở số liệu cụ thể, Sở sẽ đề xuất huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ, cấp phát bổ sung sách giáo khoa, vở viết cho những học sinh bị ảnh hưởng, giúp các em sớm ổn định tâm lý và có đủ điều kiện trở lại học tập.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cũng sẽ phối hợp với đoàn công tác của thành phố và các sở, ngành tổ chức thăm hỏi gia đình người bị nạn.

Tạm dừng hoạt động dạy học trực tiếp tại khu trường tạm, chuyển sang học trực tuyến

Sau sự cố hỏa hoạn tại khu phòng học tạm trưa ngày 5/11, Trường Trung học cơ sở Kim Liên đã có thông báo về kế hoạch học tập của học sinh tại trường.

Nội dung thông báo nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên, Trường Trung học cơ sở Kim Liên tạm dừng hoạt động dạy học trực tiếp tại khu trường tạm, số 1 Hoàng Tích Trí.

Trong ngày 6/11, Nhà trường giao tài liệu ôn tập các bộ môn cho toàn bộ học sinh các khối lớp. Bên cạnh đó, nhà trường đã xây dựng phương án học trực tuyến. Phụ huynh và học sinh theo dõi hướng dẫn cụ thể của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm.

- Về địa điểm học tập tiếp theo: Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên đã giao các đơn vị liên quan phối hợp với nhà trường và các trường học trên địa bàn rà soát, sắp xếp địa điểm bảo đảm điều kiện dạy và học.

Địa điểm và thời gian trở lại học trực tiếp sẽ được thông tin khi có phương án chính thức.

- Về sách vở, đồ dùng học tập: Các trường hợp bị ảnh hưởng sẽ được rà soát, tổng hợp để đề xuất hỗ trợ, bảo đảm điều kiện cho học sinh khi trở lại trường.

Phụ huynh học sinh cùng phối hợp, chia sẻ và thường xuyên cập nhật thông báo từ nhà trường, giáo viên chủ nhiệm Trường Trung học cơ sở Kim Liên.