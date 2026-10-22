Học sinh hiếu động dùng đá ném tổ ong, 27 em bị đốt phải nhập viện

Bác sĩ Trương Văn Vĩnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải cho biết, đầu giờ chiều cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 27 học sinh trên địa bàn bị ong đốt khi đang ở khu vực gần trường học. Theo lời kể của các em, đàn ong làm tổ gần đó bất ngờ tấn công.

Sau khi xảy ra sự việc, nhân viên y tế học đường phối hợp với trạm y tế địa phương sơ cứu các học sinh. Những trường hợp có biểu hiện nặng hơn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải để điều trị.

Hiện sức khỏe của các học sinh ổn định, không có trường hợp nặng song phải theo dõi 24-48 giờ để phòng trường hợp phát sinh phản ứng muộn.

Các em học sinh bị ong đốt đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải - Ảnh: BVĐKKVTH

Theo bác sĩ Vĩnh, khi nhập viện, các học sinh có biểu hiện phù hợp với phản vệ độ 1 sau khi bị ong đốt. Trước số lượng bệnh nhi đông, bệnh viện đã huy động bác sĩ và các khoa liên quan để tiếp nhận, xử trí. Sau điều trị theo phác đồ, tình trạng các em dần ổn định và tiếp tục được theo dõi tại viện.

Trước sự việc, bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, không đến gần tổ ong, không chọc phá hoặc có hành động kích động đàn ong. Khi phát hiện tổ ong, cần báo ngay cho người lớn để có biện pháp xử lý an toàn.

Nếu bị ong đốt, nạn nhân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong, thông báo cho người lớn và đến cơ sở y tế để được kiểm tra, xử trí kịp thời. Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, chóng mặt, nôn ói, sưng môi hoặc lưỡi, mệt lả hay bất tỉnh, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất.

“Không nên chủ quan vì các phản ứng nguy hiểm sau khi bị ong đốt có thể diễn biến nhanh”, bác sĩ Vĩnh cảnh báo.