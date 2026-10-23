Học sinh hành hung giáo viên: Nhìn từ những khoảng trống trong giáo dục

TS, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp: Không thể lấy sự bức xúc để biện minh cho hành vi bạo lực

Vụ việc học sinh lớp 12 hành hung giáo viên tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài (Hà Nội) là sự việc nghiêm trọng, không thể đánh đồng với những vi phạm nội quy thông thường trong nhà trường. Học sinh có quyền bày tỏ quan điểm, phản ánh nếu cho rằng cách xử lý của giáo viên chưa phù hợp, nhưng sự bức xúc hay cảm giác bị xúc phạm không thể trở thành lý do biện minh cho hành vi bạo lực.

Theo TS, luật sư Đặng Văn Cường, hành vi bạo lực ở tuổi vị thành niên có thể xuất phát từ nhiều yếu tố như tâm lý lứa tuổi, môi trường gia đình, quan hệ bạn bè và ảnh hưởng của mạng xã hội. Ở tuổi 17, nhu cầu khẳng định bản thân, lòng tự trọng cao và tâm lý sợ mất thể diện trước bạn bè có thể khiến học sinh phản ứng thái quá khi bị phê bình, nhất là khi thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Tuy nhiên, những yếu tố tâm lý này chỉ giúp lý giải nguyên nhân, không thể biện minh cho hành vi bạo lực. Vì vậy, gia đình và nhà trường cần sớm nhận diện những biểu hiện bất thường, tăng cường giáo dục kỹ năng ứng xử, kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn, tránh để những xung đột nhỏ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

TS. Luật sư Đặng Văn Cường lên án hành vi bạo lực trong học đường. Ảnh nhân vật cung cấp

Theo Điều 134 Bộ luật Hình sự, hành vi cố ý gây thương tích có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ tổn thương cơ thể và các tình tiết liên quan. Trong vụ việc này, kết quả giám định xác định cô giáo bị tổn hại sức khỏe 12%. Dù người thực hiện hành vi mới 17 tuổi, pháp luật vẫn đặt ra trách nhiệm đối với hành vi vi phạm, đồng thời có những quy định riêng nhằm bảo đảm tính giáo dục, tạo cơ hội sửa chữa sai lầm cho người chưa thành niên.

Đáng chú ý, bạo lực ở tuổi vị thành niên có thể chịu tác động từ nhiều yếu tố như đặc điểm phát triển tâm lý, môi trường gia đình, quan hệ bạn bè và ảnh hưởng của mạng xã hội. Ở tuổi 17, nhu cầu khẳng định bản thân, lòng tự trọng và tâm lý sợ mất thể diện trước bạn bè có thể khiến một số học sinh phản ứng thái quá khi bị phê bình. Tuy nhiên, những yếu tố này chỉ giúp lý giải nguyên nhân, không thể miễn trừ trách nhiệm đối với hành vi sai trái.

Để phòng ngừa những sự việc tương tự, gia đình cần quan tâm giáo dục nhân cách, kỹ năng kiểm soát cảm xúc thay vì chỉ chú trọng điểm số, thành tích. Nhà trường phải chủ động nhận diện những biểu hiện bất thường, hỗ trợ giáo viên xử lý tình huống sư phạm và tăng cường tư vấn tâm lý học đường.

Đặc biệt, cần đưa giáo dục pháp luật, kỹ năng giải quyết xung đột vào những tình huống thực tế, giúp học sinh hiểu rằng quyền được tôn trọng luôn đi cùng nghĩa vụ tôn trọng người khác.

Ngăn ngừa bạo lực học đường không thể chỉ trông chờ vào hình phạt sau khi sự việc xảy ra, mà phải bắt đầu từ gia đình, nhà trường và xã hội, bằng việc hình thành nhân cách, rèn luyện khả năng làm chủ cảm xúc và xây dựng văn hóa ứng xử tôn trọng con người.

Anh Trần Quốc Đạt, phụ huynh có con học lớp 10 tại Hà Nội: Gia đình không thể đứng ngoài trách nhiệm

Là phụ huynh có con đang học lớp 10 tại một trường THPT ở nội thành Hà Nội, tôi thực sự bất ngờ và lo lắng khi biết thông tin về vụ việc tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Thực tế, chúng ta mới tiếp cận sự việc thông qua thông tin báo chí và một đoạn video ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội. Vì vậy, tôi nghĩ cần thận trọng khi đánh giá toàn bộ nguyên nhân dẫn đến hành vi của học sinh. Tuy nhiên, những hình ảnh được ghi lại cũng đủ khiến nhiều phụ huynh phải suy nghĩ về mối quan hệ giữa thầy và trò hiện nay.

Trước đây, học sinh thường có tâm lý kính trọng, thậm chí có phần e dè trước giáo viên. Ngày nay, các em được khuyến khích thể hiện chính kiến, bày tỏ quan điểm cá nhân và phản biện nhiều hơn. Đây là điều tích cực, nhưng nếu thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, một số em có thể nhầm lẫn giữa quyền bày tỏ ý kiến với cách ứng xử thiếu tôn trọng người khác.

Ở lớp 12, các em đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời. Áp lực thi cử, bài vở và kỳ vọng của gia đình có thể khiến tâm lý trở nên nhạy cảm. Việc bị nhắc nhở hoặc xử lý vì không hoàn thành bài tập đôi khi khiến học sinh cảm thấy khó chịu, thậm chí phản ứng gay gắt. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, hành vi sử dụng bạo lực đối với giáo viên cũng không thể chấp nhận.

Tôi cho rằng gia đình phải nhìn nhận trách nhiệm của mình. Chúng ta thường quan tâm con được bao nhiêu điểm, học thêm ở đâu, thi vào trường nào, nhưng có khi lại ít hỏi con đang gặp khó khăn gì, có biết cách đối diện với thất bại, sự phê bình hay không.

Nhà trường cũng không thể đứng ngoài trách nhiệm. Giáo viên cần có phương pháp nhắc nhở phù hợp với tâm lý học sinh, đồng thời phải nhận diện sớm những biểu hiện bất thường để phối hợp với phụ huynh.

Điều tôi mong muốn nhất là sau vụ việc, mỗi gia đình sẽ dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với con. Đừng đợi đến khi xảy ra một hành vi nghiêm trọng mới nhận ra rằng con mình đã thiếu những kỹ năng ứng xử cơ bản.

Cô Lê Huyền Trang, giáo viên chủ nhiệm một trường THCS tại Phú Thọ: Giáo viên cũng cần được bảo vệ trong môi trường học đường

Theo dõi thông tin về vụ việc tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, tôi cũng như nhiều đồng nghiệp cảm thấy rất buồn và lo lắng. Bởi lâu nay, khi nói đến bạo lực học đường, dư luận thường tập trung vào những vụ xô xát giữa học sinh với nhau. Tuy nhiên, sự việc lần này cho thấy giáo viên cũng có thể trở thành người bị bạo lực ngay trong môi trường làm việc của mình.

Tại trường nơi tôi công tác, nhiều giáo viên và phụ huynh đã trao đổi về vụ việc, bày tỏ sự bức xúc và mong muốn có cơ chế phù hợp để bảo vệ nhà giáo, giữ gìn môi trường giáo dục an toàn.

Theo tôi, cần nhìn nhận đầy đủ tính chất của hoạt động giáo dục. Giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn có trách nhiệm nhắc nhở, uốn nắn học sinh khi các em chưa thực hiện đúng yêu cầu học tập.

Đối với học sinh lớp 12, việc kiểm tra bài cũ, yêu cầu hoàn thành bài tập hay nhắc nhở thái độ học tập là những hoạt động cần thiết. Đây là giai đoạn các em chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng, đòi hỏi sự tập trung và ý thức trách nhiệm cao.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, tôi hiểu rằng việc giáo viên yêu cầu học sinh đứng gần bục giảng có thể nhằm giúp em tập trung theo dõi và quan sát cách giải bài. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác biện pháp này có phù hợp hay không, cần xem xét đầy đủ bối cảnh lớp học, cách thức thực hiện và quy định hiện hành. Không nên chỉ dựa vào một đoạn video ngắn để kết luận.

Dù vậy, điều không thể chấp nhận là học sinh sử dụng bạo lực đối với giáo viên. Nếu những hành vi như vậy không được ngăn chặn và xử lý phù hợp, giáo viên sẽ khó có thể yên tâm thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.

Tôi cho rằng bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi của học sinh, các cơ sở giáo dục phải có quy trình bảo vệ giáo viên khi xảy ra hành vi đe dọa, xúc phạm hoặc xâm hại sức khỏe.

Cô giáo Lê Huyền Trang mong muốn môi trường học đường là nơi cả thầy và trò đều được tôn trọng và bảo vệ. Ảnh nhân vật cung cấp.

Mặt khác, mỗi trường học cần phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, bộ phận tư vấn tâm lý và gia đình trong việc phát hiện những học sinh có biểu hiện dễ kích động, thường xuyên chống đối hoặc gặp khó khăn trong kiểm soát cảm xúc.

Một môi trường giáo dục an toàn phải là nơi cả thầy và trò đều được tôn trọng, bảo vệ và có cơ hội giải quyết bất đồng bằng đối thoại thay vì bạo lực.

Em Nguyễn Phương Ch... học sinh Trường THPT Thăng Long: Một phút nóng giận có thể khiến tương lai rẽ sang hướng khác

Những ngày qua, thông tin về vụ việc học sinh lớp 12 có hành vi bạo lực với cô giáo tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi được nhiều bạn trong lớp em quan tâm, bàn luận. Bởi người có hành vi vi phạm cũng đang học lớp 12, cùng độ tuổi với chúng em và chỉ còn một thời gian ngắn nữa là kết thúc chương trình phổ thông.

Khi xem đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, em thực sự bất ngờ. Em và nhiều bạn không đồng tình, thậm chí lên án hành vi của học sinh này. Dù có bất mãn với cách nhắc nhở của giáo viên hay gặp áp lực trong học tập, việc sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề là hoàn toàn sai.

Ở độ tuổi chúng em, áp lực học tập thực sự rất lớn. Ngoài bài vở trên lớp, nhiều bạn còn phải ôn thi, lựa chọn ngành nghề, trường đại học và chịu những kỳ vọng từ gia đình. Đôi khi, chỉ một lời nhắc nhở của thầy cô cũng có thể khiến học sinh cảm thấy căng thẳng, nhất là khi tâm trạng đang không tốt.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng em được phép phản ứng bằng bạo lực.

Trong những cuộc trao đổi giữa các bạn, cũng có ý kiến cho rằng cách xử lý của giáo viên có thể khiến học sinh cảm thấy bức xúc, mất bình tĩnh. Theo em, việc tìm hiểu nguyên nhân là cần thiết, nhưng nếu vì thế mà bênh vực hành vi hành hung cô giáo thì đó là cách nhìn nhận lệch lạc.

Điều khiến em suy nghĩ nhiều nhất là hậu quả mà bạn học sinh phải đối diện. Nếu phải chịu trách nhiệm hình sự, đây có thể trở thành một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời bạn.

Chúng em đang ở giai đoạn chuẩn bị lựa chọn tương lai. Chỉ còn ít tháng nữa, mỗi người sẽ bước sang một chặng đường mới. Vì thế, thật đáng tiếc nếu những cơ hội phía trước bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một phút không làm chủ được cảm xúc.

Qua sự việc này, em nghĩ học sinh cần học cách bình tĩnh khi bị phê bình. Nếu cảm thấy thầy cô chưa công bằng, chúng em có thể trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, nhà trường hoặc cha mẹ, thay vì phản ứng ngay trong lúc nóng giận.

Em mong rằng các trường sẽ có thêm những buổi trao đổi thực chất về kỹ năng kiểm soát cảm xúc, ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn. Đó là những kỹ năng chúng em rất cần trước khi bước vào cuộc sống trưởng thành.

Triệu Trọng Bảo, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội: Đừng để một phút bồng bột khép lại những cơ hội phía trước

Từng trải qua những năm cuối cấp THPT, tôi hiểu phần nào áp lực mà học sinh lớp 12 đang phải đối diện. Đó là khoảng thời gian vừa phải hoàn thành chương trình học, vừa ôn thi, lựa chọn ngành nghề và chuẩn bị cho những quyết định có thể ảnh hưởng đến tương lai.

Ngày còn học phổ thông, tôi cũng chứng kiến không ít bạn bị thầy cô nhắc nhở vì thiếu tập trung, không làm bài tập hoặc mải chơi. Có những bạn cảm thấy khó chịu khi bị phê bình nhiều lần, thậm chí phản ứng bằng lời nói ngay trong lớp.

Tuy nhiên, sau những phút nóng giận, phần lớn đều nhận ra vấn đề, chủ động xin lỗi thầy cô và quay trở lại tập trung học tập. Bởi khi nghĩ đến kỳ thi và những mục tiêu phía trước, các bạn hiểu rằng việc cố gắng học tập mới là điều quan trọng.

Vì vậy, khi biết thông tin về vụ việc tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Theo tôi, hành vi bạo lực đối với giáo viên cho thấy sự thiếu chín chắn và khả năng kiểm soát cảm xúc còn hạn chế của học sinh liên quan.

Tiết học Gen Z - một trong những chương trình đưa pháp luật vào trường học được học sinh hưởng ứng nhiệt tình của Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Một người có thể tức giận khi bị phê bình, có thể không hài lòng với cách ứng xử của người khác, nhưng điều quan trọng là phải biết giới hạn hành vi của mình. Nếu để cảm xúc lấn át lý trí, hậu quả có thể vượt xa những gì người đó hình dung trong thời điểm nóng giận.

Từ góc nhìn của một sinh viên luật, tôi cho rằng học sinh cần được giáo dục pháp luật bằng những tình huống gần gũi với cuộc sống, thay vì chỉ học các quy định mang tính lý thuyết. Các em phải hiểu rằng hành vi xâm phạm sức khỏe người khác không đơn thuần là một lỗi ứng xử, mà có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng.

Điều đáng buồn hơn là hậu quả không chỉ tác động đến bản thân người vi phạm. Giáo viên bị xâm hại, cha mẹ, bạn bè và những người luôn quan tâm, đồng hành với học sinh cũng có thể phải chịu tổn thương về tinh thần.

Tôi muốn nhắn gửi các bạn học sinh, phía sau cánh cửa trường phổ thông còn rất nhiều con đường để lựa chọn. Các bạn có thể học đại học, cao đẳng, học nghề hoặc bắt đầu những hành trình khác. Mỗi con đường đều có những cơ hội và thử thách riêng.

Đừng vì một phút nông nổi mà đánh mất những cơ hội tốt đẹp đang chờ đợi mình. Trưởng thành không chỉ là đủ tuổi bước ra khỏi trường phổ thông, mà còn là biết chịu trách nhiệm với lời nói, hành động và những lựa chọn của bản thân.