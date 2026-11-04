Học sinh Hà Tĩnh chinh phục giải thưởng toàn quốc bằng video về an ninh mạng

Nhóm học sinh Hà Tĩnh nhận giải C tại cuộc thi "Tổ quốc bình yên".

Khi học sinh kể chuyện bảo vệ bình yên trên không gian số

Cuộc thi sáng tạo video/clip “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại cuộc thi, nhóm học sinh Trường THPT Hà Huy Tập đã xuất sắc giành giải C với tác phẩm “Mặt trận không tiếng súng”. Nhóm tác giả gồm Phan Vân Anh (lớp 12A7), Phạm Thị Trà Giang, Nguyễn Bùi Hoàng Lê, Nguyễn Thành Chung và Lê Ngọc Nguyên Khôi (cùng lớp 11A1), dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Phan Anh Tú.

Video phản ánh chân thực những nguy cơ từ tội phạm an ninh mạng, các chiêu trò lừa đảo tinh vi trên không gian số. Qua những tình huống gần gũi, tác phẩm cảnh báo người dùng, đặc biệt là giới trẻ, về các cạm bẫy trực tuyến có thể gặp phải khi thiếu cảnh giác.

Ban tổ chức trao giải C cho các tác phẩm đoạt giải.

Không chỉ dừng lại ở việc nhận diện nguy cơ, video còn khắc họa vai trò của lực lượng Công an nhân dân trên mặt trận bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, em Lê Ngọc Nguyên Khôi cho biết, sau khi được thầy Phan Anh Tú định hướng, nhóm cùng nhau xây dựng ý tưởng, phân công nhiệm vụ, lựa chọn đề tài và viết kịch bản.

“Ban đầu, mọi thứ không hề dễ dàng. Có những phân cảnh phải quay đi quay lại nhiều lần vì nhận ra chưa hợp lý hoặc còn mâu thuẫn trong ý tưởng. Các thành viên tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để hoàn thiện sản phẩm. Nhóm chúng em đặc biệt cảm ơn thầy Phan Anh Tú đã định hướng, phân tích bối cảnh và hỗ trợ kết nối với các chú Công an xã Cẩm Lạc để hoàn thành video”, Nguyên Khôi chia sẻ.

Thầy Phan Anh Tú vừa cùng 2 học sinh đại diện đại diện cho nhóm tác giả ra nhận giải tại Hà Nội.

Khâu hậu kỳ cũng đặt ra nhiều thách thức khi nhóm phải chú ý vấn đề bản quyền, kiểm tra sản phẩm trên các nền tảng, đồng thời xử lý những lỗi về âm thanh, hình ảnh và phụ đề.

“Có những phân đoạn chưa biết cách làm, gặp lỗi kỹ thuật, chúng em phải thức nhiều đêm để tự học, mày mò sửa sai. Trái ngọt ngày hôm nay chính là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì ấy”, Nguyên Khôi bày tỏ.

Từ giải thưởng đến hành trang kỹ năng số cho học sinh

Theo em Phan Vân Anh, quá trình thực hiện video giúp các thành viên tiếp cận sâu hơn với những vấn đề về an ninh mạng, đặc biệt là các hình thức giả danh, lừa đảo đang xuất hiện ngày càng tinh vi.

“Qua video, chúng em mong muốn lan tỏa thông điệp đến các bạn trẻ, những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội, cần chủ động cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác từ các trang chính thống của lực lượng Công an, đồng thời biết chọn lọc thông tin và nâng cao ý thức tự bảo vệ mình trước những cạm bẫy trực tuyến”, Vân Anh chia sẻ.

Cùng với kiến thức về pháp luật và an ninh mạng, cuộc thi còn mang đến cơ hội để học sinh rèn luyện nhiều kỹ năng thiết thực.

Em Nguyễn Thị Trà Giang cho biết, quá trình tham gia giúp các thành viên nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, công nghệ thông tin, kỹ năng số, ngoại ngữ và tin học. Đặc biệt, qua cuộc thi, các em hiểu hơn về những đóng góp, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trên mặt trận không tiếng súng, với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Là người trực tiếp hướng dẫn, đồng hành cùng nhóm học sinh từ những ngày đầu xây dựng ý tưởng đến khi hoàn thiện sản phẩm, thầy giáo Phan Anh Tú bày tỏ niềm tự hào về kết quả đạt được.

Theo thầy Tú, cuộc thi có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm đối với cộng đồng.

Thầy trò Trường THPT Hà Huy Tập cùng đoàn Hà Tĩnh tại Lễ trao giải.

“Cuộc thi không chỉ góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mà còn giúp học sinh hiểu rằng bình yên của Tổ quốc hôm nay không ngẫu nhiên mà có. Đó là sự đánh đổi bằng lao động, mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu và sự hy sinh của lực lượng Công an nhân dân. Từ đó, mỗi em phải biết trân trọng những thành quả đang có, xây dựng ý thức, trách nhiệm đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, mai sau”, thầy Phan Anh Tú chia sẻ.

Thầy Tú mong muốn thông điệp và ý nghĩa của cuộc thi tiếp tục được lan tỏa trong các nhà trường, góp phần đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh cần thiết để vững vàng bước vào cuộc sống.

Giải C cuộc thi “Tổ quốc bình yên” không chỉ là dấu ấn đáng tự hào của thầy và trò Trường THPT Hà Huy Tập mà còn cho thấy sức sáng tạo của học sinh khi được định hướng, tạo điều kiện tham gia những hoạt động giáo dục gắn với thực tiễn xã hội.