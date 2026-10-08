Học sinh Hà Nội trải nghiệm khoa học, công nghệ và AI

Học sinh tiểu học trải nghiệm tại gian hàng STEM - Robotics - AI của Learn to Leap.

Ngày hội thu hút gần 1.000 học sinh cùng đông đảo phụ huynh tham gia. Sự kiện có sự phối hợp chuyên môn của Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Learn to Leap, hướng tới tạo cơ hội để học sinh tiếp cận khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua các hoạt động trải nghiệm và thực hành.

Một trong những nội dung được giới thiệu tại ngày hội là mô hình Phòng Thí nghiệm Khoa học ứng dụng AI tại Trường Tiểu học & THCS Vĩnh Hưng. Theo định hướng triển khai, Phòng Thí nghiệm Khoa học ứng dụng AI không chỉ là không gian tập trung thiết bị mà được tổ chức để phục vụ hoạt động dạy và học.

Mô hình gồm hệ thống kết nối và quản lý thông minh; thiết bị, cảm biến phục vụ thí nghiệm Vật lý, Hóa học, Sinh học; các thiết bị Robotics, AI, IoT; máy in 3D, kính hiển vi điện tử, kính thực tế ảo, AI Box và Camera AI...

Ông Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Hưng tham quan phòng thí nghiệm khoa học ứng dụng AI.

Các thiết bị được định hướng phục vụ những hoạt động học tập, thực hành và trải nghiệm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông.

Phòng thí nghiệm cũng được sử dụng để triển khai các tiết học mẫu, qua đó đưa phương pháp giáo dục STEM và những nội dung liên quan đến AI vào các bài học thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Việc tổ chức không gian học tập gắn với thiết bị, học liệu và hoạt động thực hành được kỳ vọng giúp giáo viên có thêm điều kiện tổ chức các bài học theo hướng tăng cường trải nghiệm, thực hành; học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ cụ thể.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu phòng thí nghiệm, ngày hội tổ chức các khu vực trưng bày, trải nghiệm STEM, AI, Robotics và giao lưu, thi đấu Robotics AI.

Học sinh tiểu học và THCS được tiếp cận nhiều thiết bị và sản phẩm công nghệ như uKIT EDU, Stick’em, Alpha 1E, UGOT, robot humanoid Yanshee, kính thực tế ảo cùng một số sản phẩm STEM - công nghệ khác.

Học sinh thi đấu robot.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, học sinh có điều kiện quan sát, tương tác và tìm hiểu cách công nghệ được ứng dụng trong học tập. Với học sinh THCS, các hoạt động Robotics và AI cũng tạo thêm không gian để vận dụng kiến thức, rèn luyện tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc theo nhiệm vụ.

Theo ông Chu Thế Dân - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Learn to Leap, việc đưa khoa học, công nghệ và AI vào giáo dục cần hướng tới hình thành năng lực thực chất cho người học, thay vì chỉ dừng ở việc mở rộng khả năng tiếp cận.

“Phổ cập khoa học, công nghệ và AI trong giáo dục không chỉ dừng ở việc mở rộng khả năng tiếp cận, mà phải hướng tới hình thành năng lực thực chất cho người học” - ông Chu Thế Dân nói và cho rằng, mỗi mô hình cần bảo đảm sự đồng bộ về nội dung, phương pháp và điều kiện vận hành, đồng thời có khả năng tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm để phục vụ quá trình triển khai.

Tại phường Vĩnh Hưng, việc tổ chức ngày hội và triển khai mô hình Phòng Thí nghiệm Khoa học ứng dụng AI được xác định là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong nhà trường.

Lễ khởi động phòng thí nghiệm khoa học ứng dụng AI.

Từ mô hình tại Trường Tiểu học & THCS Vĩnh Hưng, các nhà trường trên địa bàn có thể trao đổi về cách tổ chức không gian học tập, lựa chọn thiết bị, xây dựng bài học và tổ chức hoạt động STEM - AI - Robotics phù hợp với điều kiện thực tế. Việc đưa công nghệ vào nhà trường vì vậy không chỉ được đặt ở việc trang bị thiết bị, mà quan trọng hơn là cách thiết bị được khai thác để phục vụ mục tiêu dạy học, giúp học sinh hình thành năng lực số và tiếp cận khoa học, công nghệ thông qua quá trình học tập, thực hành thường xuyên.