Học sinh Hà Nội thực hành sử dụng các tính năng hữu dụng của Hanoi Smart Police

Sáng thứ Hai (9/11), tổ công tác Công an xã Ứng Hòa (Hà Nội) phối hợp cùng Ban Giám hiệu Trường THCS Ứng Hòa B tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em tại phân hiệu Đồng Tân; kết hợp hướng dẫn sử dụng các tiện ích của Hanoi Smart Police

Cán bộ Công an xã Ứng Hòa đưa ra các tình huống thực tế giúp các em nhận biết sớm dấu hiệu bạo lực học đường và cách lên tiếng bảo vệ bạn bè. Hoạt động diễn ra đúng vào Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, tích hợp nội dung hướng dẫn kỹ năng sử dụng tiện ích số cho học sinh khối trung học cơ sở.

Cán bộ Công an xã hướng dẫn các em học sinh sử dụng tính năng nút bấm SOS khẩn cấp của Hanoi Smart Police trên ứng dụng iHanoi. Đây là kênh kết nối trực tiếp giúp học sinh gửi tin báo tới cơ quan Công an khi gặp sự cố trên đường đi học hoặc phát hiện vụ việc mất an ninh trật tự

Các em học sinh được hướng dẫn quy tắc chạm và giữ nút SOS để hệ thống tự động truyền tọa độ định vị GPS về Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội cùng trực ban Công an xã gần nhất khi rơi vào tình huống nguy hiểm thật sự

Công an xã Ứng Hòa giới thiệu tính năng Bản đồ số trực tuyến trước sự theo dõi của cô giáo và các em học sinh. Thông qua bản đồ này, học sinh dễ dàng tra cứu địa chỉ và số điện thoại trực ban của trụ sở Công an xã, phường gần vị trí mình đang đứng.

Hình ảnh giao thông thời gian thực tại các nút giao trên địa bàn thành phố được mở trực tiếp trên màn hình lớn của lớp qua tính năng Camera giao thông. Cán bộ Công an xã chỉ dẫn cho cô giáo và tập thể học sinh cách quan sát mật độ phương tiện trên đường để chủ động chọn lộ trình đi lại an toàn.

Nhóm học sinh chụm quan sát cán bộ Công an xã thao tác mẫu việc xem luồng camera trực tiếp và tra cứu các mục chức năng trên màn hình cảm ứng. Cách hướng dẫn trực quan ngay tại bàn học giúp các em nắm bắt nhanh vị trí từng tiện ích trên ứng dụng.

Cán bộ Công an xã và cô giáo cùng thực hành sử dụng các tính năng hữu ích của Hanoi Smart Police để nắm vững quy trình gửi thông tin phản ánh. Sự đồng hành của giáo viên và cán bộ Công an cơ sở giúp các em hiểu rõ trách nhiệm sử dụng ứng dụng đúng mục đích, không bấm thử tính năng khẩn cấp để trêu đùa.

Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, nhóm học sinh vây quanh bàn học tự tay chạm, lướt trên màn hình điện thoại để mở lại các tính năng của Hanoi Smart Police vừa được các chú Công an chỉ dẫn. Tiết sinh hoạt đầu tuần giúp mỗi học sinh tại phân hiệu Đồng Tân có thêm kỹ năng sử dụng công nghệ số để tự bảo vệ bản thân.