Học sinh Hà Nội phát triển năng lực ngoại ngữ qua thực hành

Chuyên đề môn tiếng Anh do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức có sự tham gia của đại diện các trường tư thục trên địa bàn thành phố. Ảnh: BTC

Nội dung này được đề cập tại chuyên đề môn tiếng Anh do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa tổ chức, với sự tham gia của các trường tư thục trên địa bàn thành phố.

Trong đó, hoạt động tranh biện bằng tiếng Anh với hơn 1.300 học sinh tham gia tại Trường Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai là một minh họa về cách đưa ngoại ngữ vào quá trình tìm hiểu vấn đề, lập luận và trình bày chính kiến.

Hoạt động tranh biện thu hút sự tham gia của học sinh nhiều khối lớp. Ảnh: BTC

Điểm đáng chú ý là hoạt động tranh biện được triển khai với toàn bộ học sinh khối 6, 7 và 8, không chỉ dành cho nhóm học sinh có năng lực ngoại ngữ nổi trội. Trong 5 tuần, học sinh trải qua các bước từ tìm hiểu thông tin, xác định vấn đề, xây dựng luận cứ đến trình bày quan điểm và phản biện ý kiến khác. Các nội dung được tích hợp với chương trình tiếng Anh Global Success, tạo thêm cơ hội để học sinh vận dụng kiến thức đã học.

Thay vì chỉ trả lời câu hỏi trong bài học, học sinh được khuyến khích nêu chính kiến, đưa ra lập luận và dẫn chứng để bảo vệ quan điểm. Qua đó, việc học tiếng Anh gắn với quá trình tìm hiểu, xử lý thông tin và rèn luyện tư duy phản biện, giúp các em từng bước sử dụng ngoại ngữ như một công cụ học tập.

Trong quá trình thực hiện, học sinh hằng tuần lựa chọn chủ đề để bày tỏ quan điểm, đồng thời viết bản tổng kết nội dung tranh biện. Việc kết hợp nói và viết giúp các em duy trì thực hành tiếng Anh, rèn khả năng hệ thống hóa thông tin và diễn đạt suy nghĩ.

Các đội thi tranh biện bằng tiếng Anh về tác động của toàn cầu hóa. Ảnh: BTC

Tại vòng chung kết, học sinh tranh biện về tác động của toàn cầu hóa đối với văn hóa địa phương, gắn với chủ đề “Âm nhạc và nghệ thuật” trong chương trình tiếng Anh lớp 7. Trước nhận định toàn cầu hóa đang làm thay đổi văn hóa địa phương theo hướng tích cực, các đội phải đưa ra lập luận, dẫn chứng và phản hồi ý kiến của đội bạn.

Những học sinh không trực tiếp thi đấu cũng tham gia quan sát, đặt câu hỏi và bình chọn, qua đó có thêm cơ hội thực hành và tiếp cận hoạt động học thuật bằng tiếng Anh.

Học sinh không trực tiếp thi đấu cũng tham gia thực hành sử dụng ngoại ngữ. Ảnh: BTC

Để theo dõi sự tiến bộ của học sinh, nhà trường sử dụng bộ tiêu chí đánh giá về sáng tạo và tư duy phản biện, tham chiếu OECD. Học sinh được đánh giá qua ba lần, với mục tiêu mỗi em tiến bộ ít nhất một mức. Cách đánh giá này chú trọng quá trình rèn luyện, thay vì chỉ căn cứ vào kết quả tại vòng chung kết.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học đòi hỏi các cơ sở giáo dục không chỉ nâng cao chất lượng giờ học ngoại ngữ mà còn mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh. Bên cạnh các hoạt động tranh biện, câu lạc bộ học thuật, việc dạy học tích hợp nội dung một số môn học với tiếng Anh cũng là hướng tiếp cận có thể giúp học sinh sử dụng ngoại ngữ thường xuyên hơn.

Từ dự án, nhà trường dự kiến chia sẻ bộ công cụ tổ chức tranh biện, gồm khung xây dựng lập luận PEEL, phiếu quan sát, tiêu chí đánh giá và ngân hàng chủ đề trong mạng lưới chuyên môn của ngành giáo dục Hà Nội. Đây là nguồn tài liệu để các cơ sở giáo dục tham khảo, lựa chọn và điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế.