Học sinh Hà Nội khám phá, giải mã di sản tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám”. Cuộc thi giúp học sinh tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hệ thống 82 bia Tiến sĩ, các danh nhân tiêu biểu và truyền thống khoa bảng Thăng Long - Hà Nội.

Các lãnh đạo tham quan gian trưng bày của 3 Trường THCS Chu Văn An tham gia cuộc thi.

Không chỉ dừng ở việc kiểm tra kiến thức, chương trình được xây dựng như một sân chơi giáo dục di sản, kết hợp tìm hiểu lịch sử với các hoạt động trình bày, phối hợp và sáng tạo. Qua đó, học sinh có cơ hội tiếp cận những giá trị của Văn Miếu - Quốc Tử Giám theo cách trực quan, sinh động.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết Cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám” là một sân chơi để các em thể hiện sự hiểu biết, kiến thức, tạo cơ hội để các em tìm hiểu về những giá trị văn hóa tiêu biểu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Từ đó, các em có thể hiểu thêm về lịch sử, văn hóa dân tộc và truyền thống hiếu học của cha ông.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội chia sẻ về ý nghĩa của cuộc thi.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội cho biết: “Từ các cuộc thi này, chúng tôi hy vọng các em có thể chuyển hóa thành nhận thức, hành vi và tinh thần học tập tốt. Các em sẽ trở thành công dân mới tiếp nối mạch ngầm 950 năm Đạo học của cha ông để lại. Đồng thời, thông qua cuộc thi này, chúng tôi mong muốn các em thể hiện nhận thức, tạo tâm thế rèn luyện để trở thành những người ‘con ngoan, trò giỏi’ có ích cho gia đình, Thủ đô và đất nước”.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội phát biểu khai mạc.

Cuộc thi thu hút sự tham gia của 3 đội đến từ Trường THCS Chu Văn An, phường Tây Hồ, Trường THCS Chu Văn An, phường Việt Hưng và Trường THCS Chu Văn An, xã Thanh Trì. Mỗi đội gồm 10 học sinh.

Với hình thức một sân chơi giáo dục di sản, cuộc thi kết hợp kiến thức lịch sử, văn hóa với kỹ năng trình bày, phối hợp và sáng tạo của học sinh. Các đội lần lượt trải qua 3 vòng thi gồm: Chào hỏi - giới thiệu; Kiến thức và Kỹ năng sáng tạo.

Ở vòng Chào hỏi, các đội giới thiệu thành viên, nhà trường và thông điệp tham gia cuộc thi, gắn với chủ đề Văn Miếu - Quốc Tử Giám, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Hình thức thể hiện được khuyến khích sáng tạo, sinh động, phù hợp với lứa tuổi.

Tại vòng Kiến thức, các đội trả lời 3 gói câu hỏi theo hình thức bấm chuông giành quyền trả lời. Nội dung xoay quanh lịch sử hình thành, phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám; giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của di tích; hệ thống 82 bia Tiến sĩ - Di sản tư liệu thế giới; các danh nhân tiêu biểu và truyền thống khoa bảng Thăng Long - Hà Nội.

Các đội thi tại vòng Kiến thức.

Vòng Kỹ năng sáng tạo mang đến những thử thách như ghép tranh, sân khấu hóa, hùng biện về ý nghĩa bức tranh hoặc xây dựng tình huống sáng tạo. Qua đó, học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức đã tìm hiểu, đồng thời thể hiện khả năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo.

Ban Giám khảo gồm 5 chuyên gia, giáo viên có uy tín trong các lĩnh vực lịch sử, văn hóa và giáo dục. Các phần thi được đánh giá dựa trên kiến thức, khả năng trình bày, kỹ năng phối hợp và tính sáng tạo.

Chung cuộc, Trường THCS Chu Văn An, xã Thanh Trì giành giải Nhất với tổng điểm 277 qua 3 vòng thi. Trường THCS Chu Văn An, phường Việt Hưng đạt giải Nhì với 246,8 điểm và Trường THCS Chu Văn An, phường Tây Hồ giành giải Ba với 227,2 điểm.

Chung cuộc, Trường THCS Chu Văn An, xã Thanh Trì giành giải Nhất với tổng điểm 277 qua 3 vòng thi. Trường THCS Chu Văn An, phường Việt Hưng đạt giải Nhì với 246,8 điểm và Trường THCS Chu Văn An, phường Tây Hồ giành giải Ba với 227,2 điểm.

Bên cạnh các giải chính, Ban tổ chức trao giải Trình diễn ấn tượng cho đội Trường THCS Chu Văn An, phường Tây Hồ và 3 giải chuyên đề gồm “Không gian tương tác hiệu quả” thuộc về đội Trường THCS Chu Văn An, phường Tây Hồ, “Không gian trải nghiệm ấn tượng” dành cho đội Trường THCS Chu Văn An, phường Việt Hưng và Trường THCS Chu Văn An, xã Thanh Trì giành giải “Không gian trải nghiệm sáng tạo”.

Chia sẻ sau cuộc thi, em Trần Minh Châu, học sinh lớp 9A3, Đội trưởng Đội thi THCS Chu Văn An, xã Thanh Trì cho biết bản thân vui và tự hào khi những nỗ lực của cả đội được ghi nhận bằng giải thưởng cao nhất.

“Qua cuộc thi, chúng em được tiếp xúc và học hỏi nhiều hơn, từ đó chúng em cũng hiểu thêm về lịch sử dân tộc để có thể biết thêm về trách nhiệm của bản thân đối với đất nước”, em Trần Minh Châu chia sẻ.

Em Trần Minh Châu, học sinh lớp 9A3, Đội trưởng Đội thi THCS Chu Văn An, xã Thanh Trì chia sẻ sau cuộc thi.

Cuộc thi là một trong những hoạt động kết nối di sản với giáo dục, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận, tìm hiểu về Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trong dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, việc các em trực tiếp tìm hiểu, học hỏi thêm kiến thức cũng góp phần bồi đắp tình yêu lịch sử, văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy di sản Thăng Long - Hà Nội.