Học sinh Hà Nội hình thành thói quen sống xanh từ vỏ hộp sữa

Nuôi dưỡng lối sống xanh

Vừa qua, Ngày hội “Trường học Xanh - Tuần hoàn rác thải” diễn ra tại Trường Tiểu học và THCS Đông Thái (phường Tây Hồ, Hà Nội), mang đến cho học sinh những trải nghiệm thiết thực về phân loại và tái chế rác thải. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua sách vở, các em trực tiếp thực hành xử lý vỏ hộp sữa đã qua sử dụng, từ đó hiểu rằng một vật dụng tưởng chừng bỏ đi vẫn có thể trở thành nguồn nguyên liệu hữu ích.

Tại chương trình, đại diện Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Phát triển Môi trường Xanh Tagom hướng dẫn học sinh quy trình xử lý vỏ hộp sữa qua các bước: kéo các mép hộp, làm dẹp, cắt và mở phẳng, tráng sạch phần sữa còn sót lại, để ráo, lau khô rồi đưa đến điểm thu gom.

Học sinh được hướng dẫn quy trình xử lý vỏ hộp sữa qua các bước

Kiến thức được cụ thể hóa bằng trò chơi thực hành với sự tham gia của 3 đội, mỗi đội gồm 5 học sinh. Trong thời gian 3 phút, các em phối hợp vệ sinh vỏ hộp, vừa bảo đảm tốc độ, vừa thực hiện đầy đủ các bước để vỏ hộp sạch, khô trước khi thu gom.

Theo Nhà giáo Lê Thủy Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đông Thái, sau mỗi giờ uống sữa, nhà trường có một lượng lớn vỏ hộp phát sinh. Nếu được làm sạch, phân loại và thu gom đúng cách, những chiếc vỏ hộp này có thể tiếp tục được tái chế thành lót cốc, khung tranh, chậu cây và nhiều vật dụng hữu ích khác.

“Bảo vệ môi trường không phải điều gì quá xa xôi. Nó bắt đầu từ chính đôi tay nhỏ bé của các em sau mỗi lần uống sữa”, bà Trang chia sẻ.

Bà Lê Thủy Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đông Thái, phát biểu tại sự kiện

Để hoạt động không dừng lại ở một ngày hội, nhà trường phát động phong trào tới giáo viên và học sinh với ba việc cần duy trì: Uống hết sữa, làm sạch và làm dẹp vỏ hộp; phân loại rác ngay tại lớp, bỏ đúng nơi quy định; mang vỏ hộp đến điểm thu gom, đồng thời vận động gia đình, bạn bè cùng thực hiện.

Hiệu trưởng nhà trường cũng đề nghị giáo viên chủ nhiệm đồng hành, nhắc nhở và theo dõi việc thực hiện tại từng lớp, từng bước đưa phân loại rác trở thành thói quen thường xuyên của học sinh.

Ông Đinh Viết Khang, Trưởng ban Quản lý Năng lượng và Kinh tế tuần hoàn, đại diện Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) - cho rằng chăm sóc sức khỏe trẻ em cần gắn với việc gìn giữ môi trường sống xanh, sạch, an toàn cho tương lai của các em. Trong đó, vai trò làm gương của thầy cô cùng sự chung tay của nhà trường và phụ huynh có ý nghĩa quan trọng. Khi thói quen phân loại rác được hình thành từ tuổi học đường, học sinh có thể tiếp tục thực hành tại gia đình và nhắc nhở những người xung quanh cùng tham gia.

Ông Đinh Viết Khang - Trưởng ban Quản lý Năng lượng và Kinh tế tuần hoàn, đại diện Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Kết nối phân loại rác với hoạt động tái chế

Để vỏ hộp sữa thực sự trở thành nguyên liệu tái chế, việc phân loại tại trường học cần được kết nối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý phù hợp.

Bà Nguyễn Đỗ Thu Minh - Trưởng phòng Phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam - cho biết, phần lớn cấu tạo vỏ hộp sữa là giấy, kết hợp với các lớp nhựa và nhôm rất mỏng. Cấu trúc này có tác dụng bảo vệ sản phẩm trước ánh sáng, không khí và duy trì chất lượng trong thời gian bảo quản.

Sau khi sử dụng, nếu được làm sạch, gấp gọn và phân loại đúng cách, vỏ hộp có thể được thu gom, đưa đến cơ sở tái chế để tiếp tục tạo ra những sản phẩm hữu ích.

Theo bà Minh, quá trình này cần sự tham gia của nhiều bên: học sinh thực hiện phân loại, nhà trường bố trí điểm tập kết, đơn vị thu gom vận chuyển và nhà máy thực hiện tái chế. Tại các trường tham gia chương trình, thùng thu gom cùng hướng dẫn phân loại được bố trí để học sinh thuận tiện thực hành; vỏ hộp được thu gom định kỳ và chuyển đến nơi tái chế.

Bà nhấn mạnh, tái chế bao bì ở quy mô lớn cần sự chung tay của nhiều bên. Với học sinh, hành động có thể bắt đầu từ những việc đơn giản như uống hết sữa, làm sạch, gấp gọn và bỏ vỏ hộp đúng nơi quy định.

Với học sinh, hành động có thể bắt đầu từ những việc đơn giản như uống hết sữa, làm sạch, gấp gọn và bỏ vỏ hộp đúng nơi quy định

Ông Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam - nhận định: “Chương trình đưa việc phân loại, thu gom và tái chế đến gần học sinh qua vật dụng quen thuộc. Vỏ hộp sau sử dụng vẫn có thể tạo ra sản phẩm mới, góp phần tiết kiệm tài nguyên”.

Ông mong muốn học sinh duy trì việc xử lý, bỏ vỏ hộp đúng nơi theo hướng dẫn, không chỉ ở trường mà cả tại nhà. Sự hướng dẫn, khuyến khích thường xuyên của thầy cô và phụ huynh sẽ giúp những hành động được thực hiện trong ngày hội trở thành thói quen lâu dài.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng nhà trường thùng thu gom, tư liệu học tập và poster hướng dẫn nhằm hỗ trợ giáo viên, học sinh duy trì hoạt động phân loại, thu gom vỏ hộp sữa.

Ngày hội “Trường học Xanh - Tuần hoàn rác thải” thuộc Chương trình Hợp tác thí điểm thu gom, tái chế bao bì và nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất

Ngày hội “Trường học Xanh - Tuần hoàn rác thải” thuộc Chương trình Hợp tác thí điểm thu gom, tái chế bao bì và nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) giai đoạn 2026-2027 giữa Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Vinamilk và Tetra Pak. Công ty TNHH Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenU) là đơn vị thực hiện dự án, phối hợp với các đối tác thu gom triển khai tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Từ việc làm sạch một chiếc vỏ hộp sữa, học sinh có thể hiểu thêm về giá trị của tài nguyên, trách nhiệm với môi trường và ý nghĩa của kinh tế tuần hoàn. Khi nhà trường và gia đình cùng đồng hành, những hành động nhỏ được duy trì mỗi ngày sẽ góp phần nuôi dưỡng lối sống xanh cho thế hệ tương lai.