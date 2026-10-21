Học sinh Hà Nội hào hứng với 'Tiết học Gen Z mùa 2'

Sáng 21-10, sau hơn một năm thi công, cầu đi bộ đầu tiên bắc qua sông Sài Gòn đã hợp long. “Lá dừa nước" bằng thép khổng lồ ấy không chỉ là nét gạch nối giữa văn hóa truyền thống Nam bộ và tương lai hiện đại, mà còn là minh chứng cho một TPHCM năng động, nghĩa tình, luôn lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển.