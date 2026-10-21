Học sinh Hà Nội hào hứng với 'Tiết học Gen Z mùa 2'
Sáng 21/10/2026 tại Hà Nội, chương trình “Tiết học Gen Z mùa 2 – Chuyến xe hành trình của những lựa chọn” đã diễn ra sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Hiểu đúng – Lựa chọn đúng – Sống không ma túy”. Điểm nhấn của sự kiện là phần mini game đố vui kiến thức pháp luật thu hút đông đảo học sinh tham gia, giúp các em chủ động nhận diện tác hại của ma túy và trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hoc-sinh-ha-noi-hao-hung-voi-tiet-hoc-gen-z-mua-2-post672792.antd