Học sinh Hà Nội hào hứng hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tạo sân chơi giàu tính trải nghiệm

Sáng 23/11, tại không gian Hồ Văn và Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật, trải nghiệm di sản, trò chơi dân gian, nghề thủ công truyền thống và khám phá ẩm thực thu hút đông đảo du khách, học sinh tham gia.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, văn hóa không phải là những khái niệm xa vời mà hiện diện trong chính hành động, cách ứng xử hằng ngày của mỗi học sinh: Từ cách ăn, nói, đi lại, giao tiếp với bạn bè, thầy cô đến cách ứng xử với cha mẹ, ông bà. Đó cũng là những biểu hiện sinh động của nét đẹp văn hóa của người Hà Nội.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Thủ đô là mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ và kết tinh những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc và gắn với rất nhiều di sản văn hóa phong phú, đa dạng với nhiều di tích lịch sử, bảo tàng, làng nghề truyền thống, lễ hội và các loại hình nghệ thuật đặc sắc. Đây là nguồn tài nguyên quý giá, mở ra nhiều cơ hội để tổ chức các hoạt động giáo dục trực quan, sâu sắc cho học sinh.

Lãnh đạo Ngành Giáo dục Hà Nội đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn cần tiếp tục đổi mới hoạt động giáo dục di sản, chủ động phối hợp với bảo tàng, di tích, thiết chế văn hóa, nghệ nhân và cộng đồng địa phương để tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi, cấp học.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò chủ thể của học sinh, tạo điều kiện để các em không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn trực tiếp tham gia, khám phá, tìm hiểu, giới thiệu và sáng tạo các giá trị văn hóa. Qua đó, mỗi học sinh thực sự trở thành những đại sứ văn hóa, những người tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương, dân tộc và đất nước.

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo khách mời, học sinh các trường cùng tham gia.

"Chúng tôi mong các thầy cô giáo tiếp tục truyền cảm hứng và khơi dậy tình yêu văn hóa cho các em học sinh qua từng nội dung, từng tiết dạy, từng hoạt động ý nghĩa. Với sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, nghệ nhân và các thiết chế văn hóa, những trải nghiệm từ ngày hội được kỳ vọng sẽ tiếp tục được duy trì, góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, bồi đắp nếp sống thanh lịch, văn minh cho thế hệ trẻ", ông Nguyễn Văn Hiền cho hay.

Đến từ lớp 7A7, Trường Tiểu học & THCS Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Ánh bày tỏ mong muốn những hoạt động như vậy được tổ chức nhiều hơn tại trường học để nhiều bạn có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và biết đến những giá trị văn hóa của đất nước. Những trải nghiệm trực tiếp như vậy không chỉ mang đến niềm vui mà còn giúp kiến thức văn hóa, lịch sử trở nên sinh động, gần gũi hơn với học sinh.

Cụ thể hóa vào từng hoạt động thường ngày

Thầy trò Trường Tiểu học & THCS Chương Dương hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại Trường Tiểu học & THCS Chương Dương (Hồng Hà, Hà Nội), nhiều hoạt động bổ ích cũng được tổ chức trong sáng 23/11. Đặc biệt, trò chơi “Em chọn việc làm đẹp” đã đưa nội dung giáo dục văn hóa từ những biểu tượng truyền thống trở về với hành vi ứng xử hằng ngày.

Học sinh hào hứng thể hiện sự đồng tình hoặc không đồng tình trước các tình huống như chào hỏi lễ phép, biết nói lời cảm ơn, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng hay ứng xử đúng mực khi tham quan di tích. Qua mỗi câu hỏi, mỗi tình huống, các em không chỉ được mở rộng hiểu biết mà còn học cách trân trọng những giá trị văn hóa bằng hành động cụ thể.

Theo bà Nguyễn Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng nhà trường, giáo dục văn hóa truyền thống không nên dừng lại ở việc giúp học sinh ghi nhớ những biểu tượng hay phong tục của dân tộc. Điều quan trọng hơn là hình thành ở các em tình yêu, niềm tự hào và ý thức gìn giữ những giá trị tốt đẹp ấy trong cuộc sống.

Các em học sinh tham gia tìm hiểu về các phong tục truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Từ định hướng đó, nhà trường chú trọng lồng ghép giáo dục văn hóa, đạo đức và kỹ năng sống vào các hoạt động tập thể, đặc biệt là giờ sinh hoạt dưới cờ. Một lời chào lễ phép, một lời cảm ơn đúng lúc, thái độ tôn trọng người khác hay ý thức giữ gìn cảnh quan trường lớp đều là những biểu hiện gần gũi của nếp sống văn hóa.

Cách tiếp cận này giúp học sinh hiểu rằng văn hóa không phải điều gì xa vời, chỉ hiện diện trong bảo tàng, di tích hay những ngày lễ lớn. Văn hóa còn được thể hiện trong từng lời nói, cử chỉ và cách mỗi người ứng xử với cộng đồng. Thông điệp “Nói lời hay – Làm việc tốt – Yêu văn hóa Việt Nam” được học sinh đồng thanh hưởng ứng đã trở thành điểm kết nối ý nghĩa giữa nhận thức và hành động.

Bà Nguyễn Thị Vân Hồng cho rằng, trong bối cảnh học sinh ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận các luồng thông tin và sản phẩm văn hóa đa dạng, việc đưa những giá trị truyền thống vào hoạt động giáo dục bằng hình thức gần gũi, hấp dẫn có ý nghĩa thiết thực và đem lại nhiều bài học hữu ích cho người học.

"Từ một giờ sinh hoạt dưới cờ, Trường Tiểu học & THCS Chương Dương đã tạo nên không gian trải nghiệm nơi học sinh được quan sát, khám phá, tương tác và bày tỏ cảm xúc. Đó cũng là cách nhà trường từng bước nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường học đường văn minh, thân thiện, để mỗi ngày đến trường không chỉ là một ngày tiếp nhận tri thức mà còn là hành trình trưởng thành về nhân cách", bà Nguyễn Thị Vân Hồng trao đổi.