Học sinh Hà Nội góp mặt trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26

Điểm cầu Hà Nội đặt tại Bảo tàng Hà Nội, điểm hẹn của khán giả đến cổ vũ cho Đoàn Lê Anh Đức. (Ảnh: Website Bảo tàng Hà Nội)

Với chiến thắng tại cuộc thi quý IV, nam sinh Hà Nội giành tấm vé cuối cùng, đưa Thủ đô trở thành một trong 4 địa phương có điểm cầu truyền hình tiếp sức cho các nhà leo núi trong trận chung kết diễn ra ngày 1-11.

Bốn thí sinh tranh tài tại chung kết năm nay gồm: Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa; Lý Thái Dương, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Phú Thọ; Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình, Hưng Yên và Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Tại cuộc thi Quý IV ngày 25-10, Đoàn Lê Anh Đức khởi đầu với 40 điểm nhưng nhanh chóng vươn lên dẫn đầu nhờ giải đúng từ khóa “Đông A” ở phần thi Vượt chướng ngại vật. Dù có thời điểm bị đối thủ vượt lên ở phần Về đích, nam sinh Hà Nội tận dụng cơ hội trả lời câu hỏi, giành chiến thắng với 220 điểm.

Trước đó, Anh Đức về nhì cuộc thi Tuần với 230 điểm, sau đó giành 330 điểm ở cuộc thi Tháng. Nam sinh có sở trường ở môn Lịch sử, từng giành giải Nhất học sinh giỏi môn Lịch sử cấp thành phố, giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi của Đại học Sư phạm Hà Nội và có khả năng hát quốc ca của 135 quốc gia.

Vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra lúc 8h30 ngày 1-11, với 4 điểm cầu truyền hình tại Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa.

Điểm cầu Hà Nội đặt tại Bảo tàng Hà Nội, công trình văn hóa được khánh thành vào tháng 10-2010, nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Với hàng nghìn tài liệu, hiện vật cùng những câu chuyện về lịch sử, văn hóa Thủ đô, nơi đây sẽ trở thành điểm hẹn của đông đảo khán giả đến cổ vũ cho Anh Đức. Không gian giàu dấu ấn văn hóa, lịch sử được kỳ vọng góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi, tiếp thêm động lực cho nam sinh trong hành trình chinh phục vòng nguyệt quế.