Học sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 - 2026 có sự tham gia của 4 thí sinh xuất sắc nhất gồm: Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa); Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên); Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội).

Anh Đức giành Vòng nguyệt quế của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026. Ảnh: VTV

Chương trình được truyền hình trực tiếp từ điểm cầu trường quay Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu ngoài trời gồm: Bảo tàng Hà Nội; Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ; Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên; Công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Với 240 điểm, Đoàn Lê Anh Đức đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội đã trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026. Trong phần tự giới thiệu, Anh Đức ghi dấu ấn với khát vọng viết tiếp những trang sử vẻ vang; thể hiện niềm yêu thích môn Lịch sử và tự hào là học sinh chuyên Sử. Với Anh Đức, tình yêu lịch sử là nguồn cảm hứng hun đúc tinh thần, lý tưởng và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Qua các vòng thi đấu, Anh Đức đều xuất sắc giành về những điểm số cao.

Giải Nhì được trao cho Nguyễn Huy Quang Minh. Hai bạn Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương đồng nhận giải Ba.