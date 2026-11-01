Học sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Ảnh: BTC

Sáng 1-11, tại trường quay S4, Đài Truyền hình Việt Nam, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chính thức diễn ra với sự tranh tài của 4 nhà leo núi: Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình (Hưng Yên); Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội); Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa) và Lý Thái Dương, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương (Phú Thọ).

Các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh cổ vũ cho 4 thí sinh tại trường quay. Ảnh: BTC

Cùng với trường quay, không khí cổ vũ sôi nổi được kết nối tại 4 điểm cầu: Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam (Hưng Yên), Công viên biển Bình Sơn (Khánh Hòa) và Bảo tàng Hà Nội.

Tại điểm cầu Thủ đô, hàng nghìn thầy cô, học sinh, người thân và khán giả đã có mặt từ sớm, mang theo cờ hoa, băng rôn, sẵn sàng tiếp lửa cho Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà có mặt tại điểm cầu, cùng cổ vũ, động viên đại diện học sinh Thủ đô. Không khí hào hứng, náo nhiệt tại các điểm cầu góp phần tiếp thêm động lực cho 4 thí sinh trước cuộc tranh tài quyết định.

Khởi động: Thái Dương tạm dẫn đầu

Thái Dương có phần Khởi động xuất sắc. Ảnh: BTC

Ở phần Khởi động, mỗi thí sinh lần lượt trả lời 6 câu hỏi riêng. Quang Minh giành 10 điểm, Anh Đức và Gia Bảo cùng có 30 điểm, trong khi Thái Dương thể hiện xuất sắc với 50 điểm.

Sang phần Khởi động chung, Anh Đức và Thái Dương tiếp tục ghi thêm điểm. Kết thúc phần thi, Thái Dương tạm dẫn đầu với 85 điểm, Anh Đức có 80 điểm, Gia Bảo đạt 35 điểm và Quang Minh có 10 điểm.

Vượt chướng ngại vật: Gia Bảo giải mã từ khóa “Tự học”

Gia Bảo giành chiến thắng phần thi Vượt chướng ngại vật. Ảnh: BTC

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 5 chữ cái, sau khi câu hỏi hàng ngang đầu tiên được đưa ra, Gia Bảo nhanh chóng bấm chuông trả lời từ khóa “Tự học” và giành chiến thắng.

Nam sinh cho biết em cần một chất xúc tác để tạo sự bứt phá trong trận chung kết và thừa nhận quyết định đưa ra đáp án có phần liều lĩnh. Kết thúc hai phần thi, Thái Dương tiếp tục dẫn đầu với 95 điểm, Anh Đức có 90 điểm, Gia Bảo đạt 85 điểm và Quang Minh có 20 điểm.

Tăng tốc: Anh Đức vươn lên dẫn đầu

Anh Đức vươn lên dẫn đầu phần thi Tăng tốc. Ảnh: BTC

Phần thi Tăng tốc gồm 4 câu hỏi, tạo cơ hội để các thí sinh bứt phá điểm số. Ở câu hỏi đầu tiên, Quang Minh và Anh Đức là hai thí sinh trả lời đúng nhanh nhất. Sang câu hỏi thứ hai, Quang Minh và Thái Dương tiếp tục ghi điểm.

Tại câu hỏi thứ ba, Anh Đức giành thêm 40 điểm, nâng tổng điểm lên 160 và vươn lên dẫn đầu. Ở câu hỏi cuối cùng, cả 4 thí sinh đều trả lời đúng, trong đó Gia Bảo có tốc độ nhanh nhất. Kết thúc phần thi, Anh Đức dẫn đầu với 190 điểm, tiếp theo là Gia Bảo với 155 điểm, Thái Dương đạt 145 điểm và Quang Minh có 130 điểm.

Về đích: Anh Đức bứt phá, giành vòng nguyệt quế

Bước vào phần thi Về đích, Quang Minh nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ điểm cầu Hưng Yên, cùng lời chúc của rapper Đen Vâu gửi tới em và các nhà leo núi. Nam sinh chọn gói ba câu hỏi 20 điểm, trả lời đúng câu hỏi Văn học và Hóa học (chọn ngôi sao hy vọng), nhưng không ghi điểm ở câu hỏi Toán học.

Gia Bảo cũng chọn gói ba câu 20 điểm. Nam sinh trả lời đúng câu hỏi Vật lý, nhưng mất điểm ở câu hỏi Lịch sử vào tay Anh Đức. Với câu hỏi cuối về Hóa học, Gia Bảo chọn ngôi sao hy vọng nhưng không đưa ra được đáp án chính xác.

Nhận được màn cổ vũ đậm màu sắc văn hóa Đất Tổ, Thái Dương chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Nam sinh không trả lời đúng câu hỏi Địa lý và tiếng Anh. Ở câu hỏi cuối, Thái Dương chọn ngôi sao hy vọng nhưng không ghi được điểm, trong khi Anh Đức tận dụng cơ hội để gia tăng điểm số.

Là thí sinh có điểm số cao nhất trước phần thi Về đích, Anh Đức chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Dù không trả lời đúng hai câu đầu thuộc lĩnh vực Toán học và chỉ số AQI, nam sinh đã bứt phá ở câu hỏi cuối về Văn học. Với đáp án “Nguyễn Tuân” và lựa chọn ngôi sao hy vọng, Đoàn Lê Anh Đức giành thêm 40 điểm, qua đó xuất sắc trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Kết quả chung cuộc, giải Nhì thuộc về Nguyễn Huy Quang Minh; hai giải Ba thuộc về Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương.