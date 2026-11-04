Học sinh Hà Nội được hướng dẫn lái xe gắn máy an toàn

Toàn cảnh chương trình tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại trường học.

Thay vì chỉ phổ biến các quy định pháp luật theo hình thức thông thường, buổi tuyên truyền tập trung vào những tình huống giao thông cụ thể, gần gũi với việc đi lại hằng ngày của học sinh. Những câu hỏi như: Bao nhiêu tuổi mới được điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; Trường hợp nào bắt buộc phải có giấy phép lái xe; Nếu sử dụng phương tiện không phù hợp với độ tuổi, người điều khiển sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào..., đã thu hút sự quan tâm của các em.

Bên cạnh đó, những lỗi vi phạm thường gặp ở lứa tuổi học sinh như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đi dàn hàng ngang, sử dụng điện thoại khi lái xe, vượt đèn đỏ cũng được cán bộ CSGT phân tích cụ thể. Qua từng tình huống, các em được chỉ rõ những nguy cơ mất an toàn và hậu quả có thể xảy ra từ các hành vi vi phạm tưởng chừng đơn giản.

Cán bộ Công an phường Hồng Hà hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn.

Đặc biệt, từ đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh, cán bộ CSGT phân tích những biểu hiện chủ quan, thiếu kinh nghiệm khi điều khiển phương tiện, đồng thời khuyến cáo các em lựa chọn loại xe phù hợp với độ tuổi, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Quan trọng hơn, học sinh được hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để bảo đảm an toàn trong quá trình tham gia giao thông.

Cán bộ CSGT lưu ý các em kiểm tra phương tiện trước khi khởi hành, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng cách, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ trước khi chuyển hướng, giảm tốc độ khi đến nút giao và không xử lý tình huống một cách vội vàng, thiếu quan sát.

Việc giữ bình tĩnh, tránh phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột khi gặp chướng ngại vật, không cố vượt khi tầm nhìn bị hạn chế cũng là những kỹ năng được nhấn mạnh. Đây là những thao tác tưởng chừng đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng, giúp người điều khiển phương tiện hạn chế nguy cơ va chạm, nhất là trong điều kiện giao thông đông đúc tại Hà Nội.

Học sinh thực hành lái xe trong sa hình.

Buổi tuyên truyền diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi, trao đổi trực tiếp giữa học sinh và cán bộ CSGT về những tình huống các em thường gặp trên đường. Qua đó, những kiến thức pháp luật được cụ thể hóa bằng các tình huống thực tế, giúp học sinh hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình và chủ động phòng tránh nguy cơ tai nạn giao thông.

Cô Đỗ Thị Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Hà chia sẻ, đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Nhà trường đánh giá cao sự phối hợp của lực lượng CSGT trong việc đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng thực tế đến với học sinh.

Trang bị kiến thức pháp luật đi đôi với hướng dẫn kỹ năng thực hành là cách giúp học sinh nâng cao khả năng tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông. Bởi an toàn trên mỗi hành trình không chỉ phụ thuộc vào việc chấp hành quy định mà còn bắt đầu từ ý thức, kỹ năng và trách nhiệm của mỗi người cầm lái.